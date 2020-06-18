Как правильно общаться с родителями мужа

Когда женщина решает выйти замуж за любимого мужчину, ей нужно учесть, что придётся общаться жить не только с ним. Взаимоотношения со свекровью и свёкром – важная часть семейной жизни, которые могут сильно повлиять на пару как положительно, так и отрицательно. Необходимо придерживаться нескольких простых правил, чтобы гармонично влиться в чужую семью и подружиться с родителями мужа.

Сначала нужно правильно произвести первое впечатление. Кто бы что ни говорил, встречают по одёжке: одеться нужно не вульгарно, но красиво. Можно остановить выбор на обычных брюках или юбке до колен, стильной блузке, минимуме украшений. Одежда – хоть и важная часть образа, но не должна сильно отвлекать от личности женщины. Также не стоит прятать улыбку. Конечно, первая встреча с родителями жениха – напряжение, но перед дверью нужно сделать глубокий вдох, выдохнуть и попытаться сохранять зрительный контакт и улыбаться, когда обстановка позволяет.

Кроме того, важно показывать, что жизнь семьи интересна: не стоит только рассказывать о себе или цедить по чайной ложке в час. Не стесняйтесь задавать вопросы, и желательно запомнить хотя бы основную информацию. При следующей встрече, если зайдёт о важных для семьи событиях или людях, можно показать интерес и осведомлённость. Также не надо отыгрывать роль: честность ценится в большинстве случаев. Ведь родители молодого человека искренне хотят знать, кто же избранница их сына на самом деле.

Ну и о хороших манерах забывать не стоит: свекровь будет рада, если будущая невестка предложит свою помощь в сервировке или мытье посуды. Правда, почти всегда на предложение помощи последует вежливый отказ хозяев (всё-таки это их дом), но заинтересованность в чужих, по сути, домашних делах покажет благие намерения и воспитанность.

Вообще знакомиться с семьёй мужа следует до свадьбы: так можно избежать неприятных сюрпризов. Не всегда невестка соответствует идеальным представлениям свёкра и свекрови, а приход в деспотичную чужую семью порой оборачивается муками для девушки (эта нередко встречается в мусульманских семьях). Хорошим вариантом упрочнить отношения будет приглашение родителей молодого человека к себе домой и собственноручное приготовление ужина для гостей (если кулинарные способности позволяют, конечно).

Чего делать не стоит, так это пытаться исправить какие-то черты родственников жениха или подстраиваться под их представления. Также не нужно постоянно присоединяться к молодому человеку, если он хочет побыть со своими родителями наедине.