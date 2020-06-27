Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

Почти каждая женщина использует косметические средства, поэтому знание о том, как правильно ухаживать за кисточками для процесса нанесения макияжа не повредит.
Для чего нужно мыть кисточки и спонжи?
- первая и главная цель – личная гигиена; в кистях и спонжах скапливаются бактерии, которые наносят вред коже лица;
- визажистам особенно следует обратить внимание на чистоту инструментов, которыми они пользуются при нанесении косметики;
- на ворсинках кисти после каждого использования остаются остатки косметических средств, которые в дальнейшем мешают нанесению равномерного и гладкого слоя косметики.
Как часто необходимо промывать косметические инструменты?
- важно брать в счет частоту использования кистей; если кисточки используют только для сухих компонентов, то мыть следует каждые тридцать дней;
- после жидких структур и кремовой основы следует промывать кисти каждые семь дней; спонжи мыть нужно регулярно, после каждого использования;
- визажисты должны каждую неделю обрабатывать косметические инструменты; но есть специалисты, которые трепетно относятся к данному вопросу и моют приборы после каждого использования.
Какими средствами мыть косметические приборы?
- обычные моющие средства не подойдут, необходимо купить специальное средство для ухода за инструментами;
- есть специальные линии очищающих средств в виде геля или мыла, которые прекрасно справятся с очисткой приборов быстро и легко;
- визажисты часто используют средства для мытья, в состав которых входит масло оливы или чайного дерева;
- для промывания инструментов использовать следует только горячую воду;
- после обработки и промывания кистей нужно их отжать и положить на тканевую основу;
- пять или шесть часов будет достаточно для просыхания приборов, высушивать кисти с помощью фена нельзя;
- также инструменты лучше всего будет поместить под кварцевую лампу для дезинфекции, спонжи рекомендуется кварцевать примерно две минуты.
Как правильно сушить кисточки?
- после того как кисть тщательно промыта, не нужно сильно сдавливать ее при отжиме, лучше всего промыть под мыльной пеной и потом ополоснуть;
- если раздвинуть ворс, то можно понять насколько качественно промыта кисть;
- остается выложить на тканевую салфетку, предварительно хорошенько встряхнув кисть и оставить на некоторое время до полного высыхания.
А вы часто пользуетесь приборами для нанесения макияжа?