Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

Почти каждая женщина использует косметические средства, поэтому знание о том, как правильно ухаживать за кисточками для процесса нанесения макияжа не повредит.

Для чего нужно мыть кисточки и спонжи?

первая и главная цель – личная гигиена; в кистях и спонжах скапливаются бактерии, которые наносят вред коже лица;

визажистам особенно следует обратить внимание на чистоту инструментов, которыми они пользуются при нанесении косметики;

на ворсинках кисти после каждого использования остаются остатки косметических средств, которые в дальнейшем мешают нанесению равномерного и гладкого слоя косметики.

Как часто необходимо промывать косметические инструменты?

важно брать в счет частоту использования кистей; если кисточки используют только для сухих компонентов, то мыть следует каждые тридцать дней;

после жидких структур и кремовой основы следует промывать кисти каждые семь дней; спонжи мыть нужно регулярно, после каждого использования;

визажисты должны каждую неделю обрабатывать косметические инструменты; но есть специалисты, которые трепетно относятся к данному вопросу и моют приборы после каждого использования.

Какими средствами мыть косметические приборы?

обычные моющие средства не подойдут, необходимо купить специальное средство для ухода за инструментами;

есть специальные линии очищающих средств в виде геля или мыла, которые прекрасно справятся с очисткой приборов быстро и легко;

визажисты часто используют средства для мытья, в состав которых входит масло оливы или чайного дерева;

для промывания инструментов использовать следует только горячую воду;

после обработки и промывания кистей нужно их отжать и положить на тканевую основу;

пять или шесть часов будет достаточно для просыхания приборов, высушивать кисти с помощью фена нельзя;

также инструменты лучше всего будет поместить под кварцевую лампу для дезинфекции, спонжи рекомендуется кварцевать примерно две минуты.

Как правильно сушить кисточки?

после того как кисть тщательно промыта, не нужно сильно сдавливать ее при отжиме, лучше всего промыть под мыльной пеной и потом ополоснуть;

если раздвинуть ворс, то можно понять насколько качественно промыта кисть;

остается выложить на тканевую салфетку, предварительно хорошенько встряхнув кисть и оставить на некоторое время до полного высыхания.