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Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

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Почти каждая женщина использует косметические средства, поэтому знание о том, как правильно ухаживать за кисточками для процесса нанесения макияжа не повредит.

Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

Для чего нужно мыть кисточки и спонжи?

Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

  • первая и главная цель – личная гигиена; в кистях и спонжах скапливаются бактерии, которые наносят вред коже лица;
  • визажистам особенно следует обратить внимание на чистоту инструментов, которыми они пользуются при нанесении косметики;
  • на ворсинках кисти после каждого использования остаются остатки косметических средств, которые в дальнейшем мешают нанесению равномерного и гладкого слоя косметики.

Как часто необходимо промывать косметические инструменты?

Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

  • важно брать в счет частоту использования кистей; если кисточки используют только для сухих компонентов, то мыть следует каждые тридцать дней;
  • после жидких структур и кремовой основы следует промывать кисти каждые семь дней; спонжи мыть нужно регулярно, после каждого использования;
  • визажисты должны каждую неделю обрабатывать косметические инструменты; но есть специалисты, которые трепетно относятся к данному вопросу и моют приборы после каждого использования.

Какими средствами мыть косметические приборы?

Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

  • обычные моющие средства не подойдут, необходимо купить специальное средство для ухода за инструментами;
  • есть специальные линии очищающих средств в виде геля или мыла, которые прекрасно справятся с очисткой приборов быстро и легко;
  • визажисты часто используют средства для мытья, в состав которых входит масло оливы или чайного дерева;
  • для промывания инструментов использовать следует только горячую воду;
  • после обработки и промывания кистей нужно их отжать и положить на тканевую основу;
  • пять или шесть часов будет достаточно для просыхания приборов, высушивать кисти с помощью фена нельзя;
  • также инструменты лучше всего будет поместить под кварцевую лампу для дезинфекции, спонжи рекомендуется кварцевать примерно две минуты.

Как правильно сушить кисточки?

Как правильно ухаживать за кистями для макияжа

  • после того как кисть тщательно промыта, не нужно сильно сдавливать ее при отжиме, лучше всего промыть под мыльной пеной и потом ополоснуть;
  • если раздвинуть ворс, то можно понять насколько качественно промыта кисть;
  • остается выложить на тканевую салфетку, предварительно хорошенько встряхнув кисть и оставить на некоторое время до полного высыхания.

А вы часто пользуетесь приборами для нанесения макияжа?

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