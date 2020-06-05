Как не прискорбно это признавать, но любые отношения, рано или поздно, сходят на нет. Чувства угасают, страсть пропадает, остается только быт и ежедневная рутина. Кто-то готов с этим жить, объясняя это привычкой или удобством, а кто-то не готов мириться с остывшими чувствами и принимает решение разорвать отношения. Но как решиться на это? Ведь сказать о подобном решении может быть очень сложно.

Как решиться на развод?

Если у вас появились мысли о разводе, первое, что вам нужно сделать – это отбросить все эмоции и хорошо обдумать свои действия. Запомните – решения, принятые сгоряча, не всегда правильные. Остыньте, побудьте наедине со своими мыслями и постарайтесь взвесить все “за” и “против”.

Если же вы все-таки решили, что эти отношения вам больше не нужны, то перед вами возникает новая задача – сообщить супругу об этом. Выберите подходящий момент и изложите всю ситуацию. Расскажите ему о своих чувствах, страхах и переживаниях. Постарайтесь подобрать правильные слова и сделайте все возможное, чтобы не спровоцировать скандал. Уйдите спокойно, без драк и громких ссор.

Вы должны объяснить мужу, что желания сохранять семью больше нет. Будьте готовы к негативным эмоциям когда-то любимого и родного человека. И помните – это нормальная реакция на происходящее. Выслушайте его молча, не пытаясь оправдаться или обелить себя. Представьте себя на его месте и попробуйте понять чувства, которые он испытывает.

Не горячитесь

Запомните один важный момент – нельзя принимать решение на эмоциях. Дайте себе остыть. Даже самый большой скандал не должен стать причиной развода. Помните – решить можно все, а вот вернуть что-то может быть невозможно.

Обдумывая сложившуюся ситуацию, задайте себе вопрос – почему вы хотите развестись? Ответьте на него честно. Это поможет понять, что именно пошло не так и почему вы решили разорвать отношения. Возможно, возникшая проблема вполне решаема и семью можно сохранить.

Тщательно все обдумав, вы сможете не просто разобраться в себе, а понять – к чему же вы идете и, что самое главное, как к этому прийти. При этом не стоит забывать и о том, что в таком деле не может быть советчиков. Если вам сложно разобраться в себе, обратитесь к психологу. Он сможет понять, готовы ли вы бороться за свою семью или же развод является единственным выходом.

Помните: развод не является способом избавления от проблем. Он может лишь добавить их, ведь найти нового партнера может быть не так просто, как вам кажется.