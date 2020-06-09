Как сказать своей жене о разводе

Не важно, как долго ваш брак разваливался. Может быть жена еще не догадалась о том, что вы хотите развестись. Пойти на неприятный разговор придется, даже если все и так понятно, вместе вы не живете и встречаетесь только чтобы отвести детей в торговый центр. Есть несколько правил, которые помогут выполнить эту неприятную задачу.

Подготовка к разводу

Взбешенная женщина может все. Даже если вы когда-то жили счастливо и полностью устраивали друг друга как супруги, может статься, что известие о разводе ее обескуражит. Практика знает случаи, когда жены уничтожали дипломы мужей о высшем образовании, выбрасывали документы на совместно нажитое имущество, резали карточки. Конечно, все это лишено юридического смысла, но может причинить массу неудобств.

Поэтому заранее лучше собрать свои документы, личные вещи на пару недель и поменять пароли на карточках и в клиент-банке.

Важно: уходите вы не от детей, а от жены, им можно сделать отдельную карту на время развода, это поможет поменьше видеться с женой и не раздувать скандал.

Разговор

Психологи считают, что важные разговоры лучше проводить вечером в выходной в людных местах. Так вероятность неприглядного скандала меньше. Но на практике такие вещи обсуждают дома. Лучше всего, если жена узнает о разводе раньше детей, а когда настанет время, вы им вместе все объясните.

Разговор придется спланировать, заранее несколько раз прокрутить в голове так, чтобы не оставалось пауз, заминок, непонятных моментов.

Смысла ругаться больше нет, если вы решили развестись, просто объясните все как есть и спокойно уходите, собрав предварительно вещи.

Не делайте так

Не ругайтесь, не отстаивайте свое право на нормальную семейную жизнь, не бросайте упреки. Семейной жизни с этой женщиной у вас больше не будет, а значит и смысла что-то делить и решать больше нет.

Постарайтесь сделать так, чтобы развод не коснулся детей. Вы все равно остаетесь их отцом, даже если и не планируете жить и поддерживать отношения с их матерью. Конечно, вы не обязаны дружить с бывшей женой, но обговорить опеку над детьми и то, как вы будете их обеспечивать, стоит заранее.

После разговора лучше в вашем бывшем доме не жить. Имущество вы сможете разделить после развода, либо когда страсти утихнут, заключите соглашение. Общайтесь с детьми, но набиваться к бывшей в друзья не стоит.