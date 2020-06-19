Как справиться с выпадением волос в домашних условиях

Выпадение волос – очень неприятное явление, как для женщин, так и для мужчин. Но больше тревог по этому поводу всё-таки испытывают представительницы прекрасного пола. И не зря, если волосы стали хрупкими и ломкими, то не стоит терять времени и думать, что ситуация исправится сама собой. В первую очередь важно определить причину. Это может быть неправильное питание, недостаток в организме необходимых витаминов, слишком жёсткий гребень, воздействие внешних факторов.

Если вы хотите гордиться своей шевелюрой, то стоит прислушаться к следующим советам:

Важно употреблять в пищу продукты, богатые витаминами B, C, PP, D. А вот жирные продукты, как и отказ от мяса и рыбы, могут пойти вам во вред. Не злоупотребляйте краской для волос. Отдавайте предпочтение проверенным фирмам и выдерживайте между процедурами рекомендованный производителями интервал времени. Если кровеносные сосуды недостаточно снабжают голову кровью, то волосы перестают расти и становятся хрупкими. В погоне за модой женщины забывают, что при использовании утюжка, бигудей и других приспособлений можно не только получить красивую причёску, но и испорченные, ломкие волосы. Психологическое состояние человека, нервные потрясения, стрессы тоже негативно сказываются на шевелюре. Организм сразу реагирует на такие перепады настроения. Нарушения деятельности щитовидной железы приводят к улучшению состояния кожи и волос. Недостаток гигиены, как и её избыток тоже являются причиной неприятного воздействия.

Ещё наши бабушки знали рецепты ухода за волосами, чтобы они были крепкими, здоровыми, шелковистыми.

При этом можно отметить ряд преимуществ:

вы вправе подобрать компоненты, которые больше вам подходят;

вы можете быть уверены в натуральности составляющих;

отсутствие химии.

Чаще всего в масках применяют такие компоненты, как лук, горчица, яйца, кефир, мёд и подсолнечное масло.

Луковая маска

Луковицу очистить, натереть и кашицу смешать с одной чайной ложкой мёда. Смесь нанести на волосы и оставить на один час. После этого смыть тёплой водой. Учтите, что лучше в этот день отказаться от посещения гостей, ведь от волос будет исходить луковой аромат, перекрыть который сложно даже ароматами шампуня. Но зато этот вариант очень действенный и уже через два-три раза вы заметите значительные улучшения.

Маска с алое

Если у вас дома есть такое комнатное растение, как алое, то используйте его мясистые листья для приготовления домашней маски.

Вам потребуется 30 г кашицы алое и столько же сухого боярышника. Всё это необходимо залить 100 мл водки, настоять 7 дней. После чего втирать в кожу головы каждый день на 40 минут. Через 20-30 дней волосы станут эластичными и блестящими.