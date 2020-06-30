Как вежливо отказаться от непрошенных медицинских советов

Скорее всего, в окружении каждого из нас есть человек, который любит давать неуместные советы для поддержания здоровья. Обидеть приятеля не хочется, но и слушать сомнительные рекомендации от человека, который далёк от медицины, совсем не стоит. Как правильно реагировать на подобные ситуации?

Важно помнить, что большинство людей проявляет заботу и хочет помочь

Не торопитесь давать волю эмоциям, подумайте о мотивах вашего собеседника. Большинство людей, которые дают непрошенные советы, проявляет беспокойство о вас, искренне желает помочь. Поэтому постарайтесь успокоиться и проявить терпение. Будьте благодарны за заботу, даже если она неуместная и наивная.

Посмотрите на ситуации с другого ракурса

Подумайте, так ли плох совет? Часто мы автоматически закрываемся от советов, даже когда они несут смысловую нагрузку. Это связано с тем, что собеседник застаёт нас врасплох. Известный коуч Э. Кастро подробно рассказывает о том, как понять, достоин ли внимания совет. Задумайтесь, обладает ли собеседник знаниями в области медицины, опирается ли он на факты? Важно оценить возможные последствия, если всё-таки решитесь прислушаться к мнению приятеля. Исходя из полученных вами выводов, поймёте, как дальше действовать.

Отклоните совет

Если вы не нуждаетесь в альтернативном взгляде на проблему, стоит проявить решительность.

Иногда сложно отказать, и тогда ваш собеседник начинает доминировать в разговоре. При таком диалоге необходимо дать понять собеседнику, что у вас есть собственное мнение на данную тему, но, вы цените его заботу о вас. Не нужно бояться отклонять чужие рекомендации. Лучшими союзниками в подобных ситуациях – это твёрдость и признательность.

Чувство юмора

Если советы звучат от вашего близкого друга, то в ответ вы всегда можете отшутиться. Но, помните, что шутки могут задеть, не расстроит ли ваш ответ приятеля?

Своя позиция

Если ваш собеседник – внимательный слушатель, то попробуйте рассказать то, что вы думаете по этому поводу. Вежливо объясните приятелю, почему вы не собираетесь искать альтернативы вашему лечению. Приведите медицинские факты.

Не нужно злиться

Помните, любая ответная реакция не должна нагружать вас дополнительными источниками стресса. Обида, злость и раздражение – не лучшие помощники для здоровья, поэтому не нужно забивать голову неудачными советами. Лучше отпустите мелкие тревоги и с лёгкостью переключите внимание на полезные, мотивирующие вещи.