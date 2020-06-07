Как влюбить в себя молодого человека с первого свидания

Каждая девушка наверняка не один раз задавалась вопросом как завоевать сердце парня, ведь все мечтают о сказке в жизни. Всегда хочется обрести долгие и счастливые отношения, которые будут взаимными и продлятся не один десяток лет.

Как завоевать сердце молодого человека

В мире не существует идеальных и одинаковых людей, также, как и определенных правил, как влюбить в себя человека. Есть ряд секретов, которые помогут привлечь молодого человека.

Приятный внешний вид. Вы должны всегда выглядеть привлекательно и ухоженно, ведь мужчины сначала оценивают вас глазами. Очень важно соблюдать естественность и натуральную красоту. Не используйте слишком много косметики и не одевайтесь броско и как попало. Соблюдайте чувство вкуса и стиля.

Мужчины очень любят тайны, поэтому не нужно быть слишком болтливой и выдавать все свои аргументы и биографию на первом свидании. Лучше всего выдавать информацию порционно, грамотно формулируя, что следует говорить, а о чем нужно умолчать.

Разносторонние увлечения. Если вы постоянно любите пробовать что-то новое или увлекаетесь какой-то творческой деятельностью, то это просто замечательно. Мужчины любят многогранных и интересных девушек, которые имеют свои увлечения в жизни и цели, которые намерены покорить.

Поддержка и внимание. Всегда интересуйтесь жизнью партнера и его увлечениями. Вовлекайтесь в процесс вместе с ним и дайте понять, что вы готовы разделить с ним его интересы. Займитесь хобби совместно.

Ум и всестороннее развитие. Всегда стремитесь к самосовершенствованию. Развивайте себя и старайтесь поддержать разговор на любую тематику.

Недоступность и уважение. Не торопите развитие отношений и держите дистанцию грамотно. Романтические объятия и нежные поцелуи допустимы. Не спешите лечь в постель и с помощью сексуальной страсти привязать партнера. Помните, что в девушке должна быть загадка. Партнер должен уважать вас и ваши желания.

Держите молодого человека на коротком поводке. Иногда можете позволить себе опоздать на встречу или пропустить звонок на телефоне. Мужчина должен немного понервничать, но не забывайте, что все должно быть в меру.

Топ ошибок при первом свидании

не надевайте яркую и вызывающую одежду, никаких эротичных намеков;

руки и ногти должны быть в ухоженном виде;

духи должны быть приятными и не слишком приторными;

перед встречей всегда настраивайтесь на положительную волну и ведите себя спокойно;

дарите собеседнику волну хорошего настроения и улыбок;

не употребляйте алкоголь перед первой встречей;

старайтесь избегать излишней болтливости и занудности;

просто будьте собой, а главное открытыми и искренними; не лгите.