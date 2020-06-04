Как забыть человека, к которому есть чувства: рекомендации психологов

Взаимные чувства – редкость в наши дни. Но что делать, если ждать ответной симпатии не приходится? Бороться дальше или смириться с этим? Тут все будет зависеть от определенной ситуации, характера человека и других факторов.

Не всегда имеет смысл проявление настойчивости и навязывание собственных чувств. Порой проще махнуть рукой и уйти. Но куда деться от своих переживаний? Чувства так просто и быстро не проходят.

Как забыть человека

Психологи дают рекомендации, способствующие облегчению или ускорению процесса «выздоровления». В противном случае человек впадет депрессию, будет жалеть себя, испытывать тревогу, приобретет кучу комплексов.

Надо постараться со стороны посмотреть на собственные чувства. Не исключено, что, помимо любви, в человеке говорят обиды, низкая самооценка, злость и страх одиночества. Необходимо осознать, что в происходящем нет чьей-либо вины. Просто так «сошлись звезды».

Психологи рекомендуют составить список событий, произошедших за последние 1-2 года. К примеру, история отношений, плохие или хорошие поступки. И лист с перечисленными пунктами надо сжечь. После этого взять другую бумагу. На ней написать свои желания и цели. По мере выполнения этих пунктов надо отмечать их плюсами или ставить галочку.

Чтобы оградить себя от дурных мыслей, стоит ложиться спать в 23:00, выпив горячий чай с мятой. Посвящайте время чтению интересных книг. А вот от пустой болтовни по телефону лучше отказаться. Старайтесь вставать пораньше, чтобы больше успеть сделать.

Рекомендуется чем-то увлечься. Это может быть ремонт в квартире, занятия спортом или хобби.

Твердое решение

Рекомендации психологов принесут пользу лишь тогда, когда человек сам примет решение расстаться со второй половинкой и начать новую жизнь. Необходимо дойти до «точки невозврата». То же самое касается и ситуаций, когда отсутствует взаимная симпатия.

Должно прийти четкое осознание: больше не хочется страдать по человеку, которому все равно.

Освобождение пространства для новой жизни

Прежде чем забыть дорогого сердцу человека, надо понять, для чего это необходимо. Что именно придет на смену этого светлого чувства? Многие барышни после расставания в мыслях продолжают встречаться с возлюбленными. Поэтому важно убедиться себя в том, что после разрыва отношений в жизни появится что-то хорошее. К примеру, семейное счастье с другим избранником, новые интересные встречи, взлет по карьерной лестнице.

Полезный урок

Из любой ситуации нужно вынести урок. К примеру, ответить самому себе на такие вопросы: «Для чего он мне повстречался? Что привнес в мою жизнь?». Если не сделать ключевые выводы, то ситуация может опять повториться.

Бывший избранник далек от идеала

Придется заставить себя отыскать отрицательные стороны отношений. Сядьте и подумайте: а все ли было так идеально? Возможно, вы найдете немало недостатков, нехороших воспоминаний и моментов, вызывавших расстройство и негодование.

Увлечение чем-то интересным

Пытаясь забыть человека, к которому еще остались чувства, многие загружают себя рутинной работой с раннего утра до позднего вечера. Проявление трудолюбия – не выход. Хотя отвлечься все же стоит. Но это должно быть интересное дело. К примеру, путешествие, новое хобби или развлечение.