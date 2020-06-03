Как забыть парня: полезные советы

Многие девушки, расставшись с парнем, долго страдают и никак не могут его забыть. Необходимо следовать следующим рекомендациям, и все получится.

В первый день после расставания необходимо дать волю слезам, ведь держать в себе накопленный негатив и эмоции вредно для здоровья.

На следующий день нужно поставить точку в отношениях и выбросить все вещи, которые вызывают воспоминания о некогда любимом человеке. Следует избавляться от подарков, фотографий. Причем важно не отдавать вещи обратно, а именно выкидывать.

Можно принять ванну с ароматной пеной, расслабиться и думать только о хорошем, после этого выдернуть пробку и смотреть, как уходит вода, представляя, что она уносит все переживания, неприятности и плохие моменты.

Если не хочется обсуждать возникшую ситуацию с друзьями и выслушивать от них утешения, лучше ограничить с ними все контакты, потому что лишние воспоминания разбередят еще свежую рану.

Отличное решение сходить в парикмахерскую и изменить свой облик, покрасить волосы или подстричься.

Спорт, восточные танцы и другие физические упражнения помогут негативу выйти наружу, а эндорфины, выделяющиеся при занятиях, поднимут настроение.

Пересмотрев свои взгляды на питание, можно похудеть, что придаст уверенности в себе и поднимет самооценку

Необходимо полностью распланировать свой день, чтобы дела и заботы не оставляли место для дурных мыслей.

Поход по магазинам радует всех девушек без исключения. Примерка, покупка, новый гардероб – это шаги на пути к новой успешной жизни.

Можно сходить с друзьями на дискотеку, вечеринку или другое массовое мероприятие. Подготовка к вечеринке, где возможна новая встреча, займет все мысли и про парня думать будет некогда.

Учеба, карьера, работа помогут при расставании. Большая загруженность не оставляет место любовным переживаниям.

Уборка квартиры, разбор завалов, расчистка пространства отлично помогают справиться с унынием. Все вещи, связанные с парнем, лучше выкинуть или убрать подальше, чтобы они не попадались на глаза.

Также тщательно нужно почистить телефон, стереть все контакты, все сообщения и звонки, чтобы ничего не напоминало о прошлом.

А может снова влюбиться? Говорят же, что клин клином вышибают. Надо оглядеться по сторонам, возможно на соседней улице живет новая любовь, которая поможет забыть о парне.