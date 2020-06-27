Какая женская фигура привлекает мужчин

Многие девушки увлекаются тренировками и мучают себя диетами, чтобы избавиться от лишнего веса. Согласно опросу среди мужского населения, не всем молодым людям нравятся худые девушки.

Есть стереотип, что многим нравятся девушки модельной внешности с параметрами 90-60-90, но на самом деле это не так. Для долгих отношений напротив выбирают молодых особ, у которых пышная фигура. Но это отнюдь не говорит о свисающем жире до колен.

На каких девушек обращают внимание мужчины?

основное, на что обращают внимание мужчины – это талия, бедра и грудь, также важно равномерное их соотношение;

если бедра примерно сто сантиметров, то талия должна быть примерно семьдесят; такой формат фигуры считается очень сексуальным и привлекательным;

самой лучшей фигурой мужчины считают форму песочных часов и грушевидную;

парни обращают внимание на упругие ягодицы и пышные бедра.

Какой тип фигуры привлекает мужское население?

формат фигуры «песочные часы» считается идеальным; для такого типа характерен одинаковый размер бедер и грудной клетки;

еще один формат фигуры под названием «мускатная тыква»; такой тип фигуры очень похож на песочные часы, но вот бедра немного уже, а талия наоборот чуть пошире.

также молодые люди приходят в восторг от девушек, у которых тонкие руки и запястья, а также выраженные ключицы и узкая талия;

согласно статистике, очень маленький процент женщин подходит под формат фигуры «песочные часы».

Что привлекает мужскую аудиторию больше всего?

детское личико, в котором читается искренность и открытость, выразительные черты такого типажа – округлое лицо и небольшая нижняя челюсть;

голос должен быть высоким и громким, мужчины не очень любят девушек с басом;

округлые бедра и симметричная грудь очень завлекает мужчин;

идеальная разница в росте с женщиной для мужчин считается двадцать сантиметров.

Идеальных параметров для представительниц женского пола не существует. Хорошая фигура зависит от многих параметров. Например, от индивидуальных особенностей, телосложения и ширины кости девушки.

Что же касается груди, то согласно опросам, почти тридцать процентов мужчин предпочитают третий размер груди у девушек. Большинству нравится второй размер и лишь пять процентов мужской аудитории выбирают грудь пятого или шестого размера.

Как говорится в старой пословице: «на каждый горшок найдется своя крышка», так в и отношениях, мужчина выберет себе партнершу, ссылаясь на свои предпочтения во внешности, фигуре и характере. Самое главное – это вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, правильно питаться, развиваться и соблюдать этикет и уважение – все эти компоненты создают образ идеальной умной женщины с подтянутой фигурой.