Какие значения несут в себе поцелуи

Проявление чувств заключается не только в красивых словах, цветах, комплиментах и прогулках, а еще в нежных объятиях и поцелуях. Поцелуй – это своего рода акт любви, состояние тактильной близости.

Раньше этому действию придавали особое значение, но в современном мире стало все гораздо проще. Но, тем не менее, поцелуи бывают разные по значению. Страстные, нежные, спонтанные и могут служить проявлением разных благородных чувств.

Например, когда-то поцелуй руки девушки означал жест уважения и благосклонности к даме. Когда молодые люди хотели пофлиртовать с обаятельными дамами, то при поцелуе руки поднимали взгляд вверх, чтобы проследить за реакцией барышни. Это довольно интригующая сцена интимного характера, когда взгляды пересекаются при тактильном контакте.

В прошлом столетии не было такой всеобщей вседозволенности и тогда не знали о свободных нравах.

Когда партнер целует в нос, то это свидетельствует о привязанности и глубоком интересе.

Поцелуй в щеку это означает не только приветствие, это знак желания навсегда быть рядом. Если вас целуют в область лба, то это означает, что вас хотят защитить и позаботиться о вас.

Если правильно интерпретировать значение поцелуя, то можно понять чувства и отношение партнера.

Когда целуют в ухо, то из этого следует, что партнер хочет заигрывать с вами. А если поцелуй направлен в область губ, то это означает, что человек испытывает к вам глубокую симпатию и возможно даже настоящую любовь.

Еще один вид поцелуя носит название «по-французски». Это страстный и яркий процесс двух увлеченных людей, в душе которых горит яркий огонь. Поцелуй в шею – это тонкий намек о близости. Довольно возбуждающее действие, которое активизирует сексуальное влечение.

Словом, поцелуй служит средством близкого контакта с партнером, а также способом показать свои истинные намерения.

Некоторые интересные моменты:

если человек целует вас в уголки губ, то это говорит о том, что он тесно связан с вами и нуждается в доверии и заботе;

если поцелуй в губы – это сигнал о том, что партнер хочет физической близости;

если целуют в лоб – вариация на тему защиты и трепетного отношения к вам;

поцелуй в волосы свидетельствует о том, что человек глубоко симпатизирует вам;

когда целуют тыльные стороны ладоней рук, то хотят сказать, что готовы к подчинению и повиновению;

если человек закрывает глаза, когда целует, то это означает, что он очень стесняется и готов к полной искренности с вами.