Модель человеческих желаний по Стивену Райсу

Самая простая модель человеческих желаний такова – люди хотят того, что не вызывает у них страданий и не хотят того, что причиняет им боль. В этой парадигме сложна учеба, стрессовая работа и трудные отношения нежелательны для человека. Тем не менее миллионы каждый день идут к рекордам, пытаются сохранить семью несмотря на проблемы и работают над собой. Маслоу объяснял это как деятельность человека, направленную на самоактуализацию, то есть самовыражение после удовлетворения базовых потребностей. Американский психолог Стивен Райс пошел дальше в деле классификации человеческих «хотелок».

Эффект самообнимания

Райс пишет, что человек склонен свои собственные мотивы, цели и желания проецировать на поведение и жизнь других людей. Именно это и является основой всех социальных конфликтов, нам кажется, что человек мыслит так же как мы, и чувствует то же самое. Но в реальности мотиваторов человеческого поведения куда больше, чем кажется даже самому умному из нас.

Базовые желания по Райсу

Признание – это потребность быть своим в какой-либо группе А, то и быть лучшим среди себе подобных;

Любопытство – желание познавать мир, причем Райс считает, что позитивные эмоции от узнавания новой информации и «торжество интеллекта» — это разные вещи;

Еда – старая добрая потребность в «топливе» и наслаждении им;

Семья – потребность в воспроизводстве и воспитании детей;

Идеализм – стремление к социальному равенству и справедливости;

Свобода – удовлетворение личных потребностей путем ничем не ограниченного выбора;

Порядок – организация окружающего пространства, которая понятна и проста для человека;

Физическая активность – движение для пользы и удовольствия;

Власть – потребность проявления своей воли над волей других людей;

Романтика – стоит на стыке потребностей во взаимоотношениях с противоположным полом и эстетикой;

Бережливость – да, и человеческая склонность к экономии на черный день – тоже потребность;

Общение – свободная коммуникация с друзьями, приятелями и просто интересными людьми;

Статус – социальная иерархия и желание занимать в ней свое место;

Покой – безопасность и так называемое душевное равновесие;

Любовь – красота и отношения;

Месть – не обязательно означает реальное возмездие. Это потребность давать сдачи и соревноваться, отстаивать себя и побеждать врагов

Стивен Райс дает трактовки потребностей в духе религиозно ориентированной философско-психологической доктрины. Поэтому многие отечественные психологи и не используют его учение.