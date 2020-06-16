Модель человеческих желаний по Стивену Райсу

Самая простая модель человеческих желаний такова – люди хотят того, что не вызывает у них страданий и не хотят того, что причиняет им боль. В этой парадигме сложна учеба, стрессовая работа и трудные отношения нежелательны для человека. Тем не менее миллионы каждый день идут к рекордам, пытаются сохранить семью несмотря на проблемы и работают над собой. Маслоу объяснял это как деятельность человека, направленную на самоактуализацию, то есть самовыражение после удовлетворения базовых потребностей. Американский психолог Стивен Райс пошел дальше в деле классификации человеческих «хотелок».
Эффект самообнимания
Райс пишет, что человек склонен свои собственные мотивы, цели и желания проецировать на поведение и жизнь других людей. Именно это и является основой всех социальных конфликтов, нам кажется, что человек мыслит так же как мы, и чувствует то же самое. Но в реальности мотиваторов человеческого поведения куда больше, чем кажется даже самому умному из нас.
Базовые желания по Райсу
- Признание – это потребность быть своим в какой-либо группе А, то и быть лучшим среди себе подобных;
- Любопытство – желание познавать мир, причем Райс считает, что позитивные эмоции от узнавания новой информации и «торжество интеллекта» — это разные вещи;
- Еда – старая добрая потребность в «топливе» и наслаждении им;
- Семья – потребность в воспроизводстве и воспитании детей;
- Идеализм – стремление к социальному равенству и справедливости;
- Свобода – удовлетворение личных потребностей путем ничем не ограниченного выбора;
- Порядок – организация окружающего пространства, которая понятна и проста для человека;
- Физическая активность – движение для пользы и удовольствия;
- Власть – потребность проявления своей воли над волей других людей;
- Романтика – стоит на стыке потребностей во взаимоотношениях с противоположным полом и эстетикой;
- Бережливость – да, и человеческая склонность к экономии на черный день – тоже потребность;
- Общение – свободная коммуникация с друзьями, приятелями и просто интересными людьми;
- Статус – социальная иерархия и желание занимать в ней свое место;
- Покой – безопасность и так называемое душевное равновесие;
- Любовь – красота и отношения;
- Месть – не обязательно означает реальное возмездие. Это потребность давать сдачи и соревноваться, отстаивать себя и побеждать врагов
Стивен Райс дает трактовки потребностей в духе религиозно ориентированной философско-психологической доктрины. Поэтому многие отечественные психологи и не используют его учение.
А вам как кажется, кто ближе к истинным потребностям человека, Райс или Маслоу?