Модные тренды для детей в 2020 году

Детская индустрия моды развивается наравне со взрослой. Маленькими модниками и модницами дети становятся уже с самого раннего возраста – ведь когда на витринах красуется невероятное разнообразие детских модных вещей, родители зачастую не могут пройти мимо, не купив для своего чада очередную красивую новинку.

Общие тенденции детской моды 2020

яркие акцентные цвета – синий, фуксия, красный, тропические оттенки (салатовый, желтый, оранжевый, зеленый);

геометрические и абстрактные принты, градиенты;

поло разнообразного покроя;

клеш – нотки стиля ретро возвращаются в моду;

джинса либо деним;

вязаные вещи;

мех;

минималистичные лого принты;

одежда в стиле унисекс;

кружево (для девочек и мальчиков).

Мода для девочек в 2020

Для маленьких представительниц прекрасного пола летом ультрамодным луком является любая вещь и аксессуар с цветочным принтом. Яркие распустившиеся бутоны или нежные ветки сакуры в этом году на гребне модной волны. Кроме того, актуален стиль шестидесятых – плавные, легкие силуэты струящейся ткани платья, наличие овальных либо круглых вырезов. Выразительный образ маленькой принцессе поможет создать пышная юбка. Также актуальны для девочек украшения или декор на ткани из пайеток, которые сделают лук поистине «блестящим».

Для осени идеально подходит пальто фасона беби-дол или прямого кроя. В моде такие цвета верхней одежды, как золотой, красный, розовый, бежевый. Зимой юная модница в одежде из меха будет выглядеть королевой. Писк – жилет из искусственного или натурального меха в сочетании с леггинсами.

Мода для мальчиков в 2020

В этом году трендовым луком считается бунтарский стиль милитари. Актуальна любая вещь расцветки хаки, которая придает образу стильной дерзости.

Дизайнеры рекомендуют дополнить строгие брюки подтяжками, которые будут надеты поверх рубашки или свисать с плеч. Особое внимание следует уделить материалу: самым трендовым будет неклассическая ткань вискоза, шелк, подтяжки из синтетического волокна.

Для маленьких законодателей стиля важно все – материал, декор, силуэт, цветовая гамма и фасон. Однако мода модой, а в тренде всегда будут комфортные и качественные вещи из натуральных гипоаллергенных материалов, ведь для родителя главное – удобство ребенка и его отличное настроение и самочувствие. Из моды так же никогда не уйдет и опрятность.