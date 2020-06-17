Можно ли брать сестру в свидетельницы: народные приметы

Каждая девушка мечтает об идеальной свадьбе с любимым человеком. Поэтому на этом торжестве свидетельница, без которой праздник мог бы быть испорчен, играет огромную роль, является главной помощницей невесты. В наше время быть свидетелем на свадьбе это уже скорее традиция, сохранившаяся с тех времён. Но несмотря на это, к выбору «подружки невесты» до сих пор относятся очень ответственно.

Как выбрать свидетельницу?

Свидетельница (обычно это самые близкие подруги) должна быть доверенным лицом невесты, хорошо знать её как человека. Но возникает вопрос: может ли сестра невесты стать свидетельницей, ведь она буквально знает её лучше всех и с малолетства? Всегда нужно помнить, что свадьба – это самое главное любовное событие в жизни, поэтому свидетельница должна создавать комфорт и прекрасную атмосферу вокруг невесты, так что всё зависит от личных предпочтений новобрачной.

Что говорят народные приметы о сестре-свидетельнице

Приметы твердят, что сестра в роли свидетельницы является плохим знаком. Многие считают, что свидетельницей не может быть вдова или разведённая девушка, так как женщина, у которой не сложился брак, обладает плохой семейной энергетикой, что не очень хорошо для молодожёнов. А вот молоденькую незамужнюю девушку можно брать в свидетельницы!

Обязанности свидетельницы

Свидетельница должна будет готова к тому, что на протяжении всего мероприятия она должна будет активно участвовать в организационных моментах, отвечать за дух и настроение гостей, поддерживать невесту, решать возникшие проблемы и т.д. Чтобы свадьба пела и плясала до самого утра, чтобы это запомнилось на всю жизнь, свидетель должен быть трезв и внимателен, совмещая при этом отличное чувство юмора и настрой на весёлое времяпровождение.

На свадьбу свидетельница не должна одеваться красивее главной виновницы торжества, а наоборот делать образ невесты ярче, потому что свидетельница является главным советчиком в выборе свадебного платья, причёски, макияжа, маникюра и т.д., она должна организовать девичник, сделав его незабываемым.

Некоторые ещё придерживаются традиций и устраивают выкуп невесты. И конечно же на свидетельницу здесь ложится огромная роль, так как она должна как можно веселее провести этот этап свадебного торжества. Свидетельница должна быть правой рукой и поддержкой для невесты, так как свадьба – это волнительное событие.