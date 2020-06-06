Можно ли простить измену партнеру

Некоторые психологи утверждают, что измена – это всего лишь способ избежать некоторых проблем, которые возникли у пары. Это крик, что в отношениях создался серьезный пробел или кризис. Необходимо срочно что-то предпринимать. Неверность одного из партнеров либо укрепляет, либо ломает семейную связь.

Есть люди, которые воспринимают измену слишком близко к сердцу и считают это концом всего. Они верят в то, что измену невозможно простить. Но главное заключается не в прощении, а в отношении человека к сложившейся ситуации. Нужно четко понимать суть происходящего. Очень важно понимать, почему партнер прибегнул к такому шагу и что подтолкнуло его. Следует проанализировать поведение обоих партнеров, осознать ошибки и проблемы, которые привели к такой ситуации.

Обоих людей в отношениях объединяет не только любовная связь, но и другие существенного важные постулаты душевной стороны индивидуума. Очень важно слышать и слушать друг друга.

Советы психологов в отношении проблемы измены партнера

Это тот редкий случай, когда невозможно выделить единственный правильный выход из ситуации. Система прощения для каждого человека действует и воспринимается по-разному, поэтому как поступить каждый решает самостоятельно. Не стоит упускать важные детали из вида, которые в корне могут поменять обстоятельства или изменить ваше мнение. Все зависит от качеств, чувств, которые партнеры испытывают друг к другу.

Если вы узнали об измене, то следует не откладывать проблему в долгий ящик и серьезно поговорить с партнером. Разговор должен быть ясным, четким и искренним. Поинтересуйтесь причиной такого поступка и уточните раскаивается ли ваш молодой человек.

По реакции, ответам и поведению партнера сразу станет все ясно. Обычно людям редко удается скрывать правду и становится очевидным исход ваших отношений. Либо вы продолжаете общий путь и забываете про содеянное или просто добровольно и на спокойной ноте разрываете отношения. Если вы выберете первый вариант, то очень важно в будущем контролировать свои эмоции и поведение. Ни в коем случае нельзя припоминать, упрекать или обсуждать измену. Если вы не способны на прощение, то лучшим вариантом будет расставание. Не мучайте друг друга и примите адекватное и приемлемое решение для обоих. В таких случаях не нужно быть эгоистом, а нужно думать о будущем благополучии обоих людей.

Если вы слишком ранимо и болезненно все воспринимаете, то и не стоит тратить силы на то, чтобы постараться простить. Не пытайтесь винить себя в том, что партнер изменил вам, и не ищите недостатков и причин проблемы там, где их нет.

После того, как вы приняли решение разорвать отношения, не рекомендуется замыкаться в себе и впадать в депрессивное состояние. Помните, что новое счастье снова настигнет вас. Нужно лишь быть чуточку терпеливее. Не зря говорят, на одном человеке свет клином не сошелся. Уважайте себя и свои решения. Не забывайте, что вы достойны только самого лучшего и искреннего.

Сквозь разочарование и боль всегда наступает светлая полоса благополучия и удачи. Находите хорошее даже в самое тяжелое и «темное» время. Найдите способ отвлечься, проводите больше времени в кругу близких и друзей. Вы сами не заметите, как раны на сердце заживут. Отпустите прошлое и вдохните глоток свежего нового будущего.