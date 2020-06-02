Можно ли ходить в солярий во время беременности

Было время, когда в моде был интенсивный загар с кожей практически коричневого цвета. Сейчас в этом плане кое-что изменилось, но и теперь девушкам, в том числе беременным, хочется иметь привлекательный равномерный золотистый загар, которого можно добиться только в солярии. Известно, что лучи, которые кожа получает в салоне, куда опаснее естественных солнечных. К тому же в солярии очень сильное тепловое излучение, а ребёнок в утробе матери очень чутко реагирует на любые изменения температуры. Поэтому солярий может серьезно навредить.

Кроме того, надо учесть, что кожа во время беременности становится более чувствительной, может шелушиться, на ней часто появляются новые родинки и пигментные пятна. Поэтому риск заработать солнечный ожог во время в солярия очень велик. Ультрафиолетовые лучи, которые исходят от аппарата, могут, так сказать, закрепить в те временные пигментные пятна, которые появляются, особенно на поздних сроках беременности.

Не стоит сбрасывать со счетов ещё и повышенную опасность перерождения обычной родинки в меланому. Ведь во время беременности постоянно меняется гормональный фон, а защитные силы организма снижены. В пользу отказа от солярия говорит ещё этот факт, что на среднем и позднем сроке беременности женщины даже в летнюю погоду носят, как правило, достаточно закрытую одежду, что исключает потребность в полном равномерном загаре. Вместо него можно воспользоваться безопасными средствами для автозагара, которые воздействуют только на самый верхний слой кожи.

Вышеупомянутые риски вовсе не означает, что нужно полностью отказывает себе в солнечных лучах. В летнее время полчаса провести на пляже можно вполне безопасно. Главное – не перегреться и защититься от солнечных ожогов специальным кремом.

Если желание получить загар в солярии слишком сильно, нужно соблюдать несколько правил.

Находиться там не больше 20 минут.

Такой загар противопоказан при повышенном артериальном давлении, сахарном диабете, мастопатии, заболеваниях щитовидной железы.

Обязательно перед сеансом смывают весь макияж, дезодорант и духи.

Во время загара глаза должны быть закрыты специальными очками, а чувствительные участки кожи прикрыты бельем.