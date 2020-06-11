Муж бросил во время беременности: что произошло и как жить дальше

Семья – самое ценное, что есть в жизни человека. Когда отношения рушатся – это всегда трагедия, но ситуация значительно усугубляется, если женщина находится в положении, а разрыв произошел по инициативе мужчины, ведь это отнюдь не мужской поступок: бросить беременную жену.

Зачастую, люди сразу накидываются на мужчину с обвинениями. Говорят, что он подлый человек, негодяй, совсем не думает о здоровье матери и будущего малыша. Мужчинам гораздо легче после расставания, боль у них не бывает длительной. Но кто задумается над тем, что будет делать брошенная беременная женщина? Как будет воспитывать ребенка одна?

На женских форумах, повсеместно, таких мужчин поливают грязью с ног до головы. Однако в любой проблеме следует искать ее корень, который может быть зарыт очень глубоко. В некоторых случаях, именно женщина становится виновницей разрыва отношений, тогда уже не удастся примерить на себя образ брошенной и несчастной овечки.

Почему муж может бросить во время беременности

Одна из самых распространенных причин ухода мужа – вечное недовольство беременной женщины. Она хочет больше времени проводить вместе, ей начинает казаться, что мужчина груб и не проявляет по отношению к ней былой нежности. А если супруг задержался на работе, будет как минимум третья мировая война. Из-за всех этих незначительных моментов, женщина устраивает ежедневные скандалы, ссоры и совсем не думает о том, что муж устал на работе.

Семейную жизнь очень легко разрушить постоянными недовольствами. Мужчинам это быстро надоедает. Вскоре он решит пожить какое-то время отдельно, найдет себе легкую, искрящуюся изнутри девушку и построит с ней семью. Ведь она не будет «пилить мозги» каждый день.

Бывают и другие жизненные ситуации, из-за которых может произойти расставание. Действительно сложно той женщине, которая не может обнаружить причину, потому что ее нет. Ужасно, когда муж бросает беременную жену безосновательно. Некоторые мужчины, которые не до конца сформировали свое мировоззрение, боятся ответственности, которая наступает с рождением ребенка и рутины, неизбежно настигающей каждую пару. В такой ситуации, женщина должна помнить: воспитывать ребенка одной – невероятно сложно, но быть матерью – огромное счастье.

Среди других распространенных женских ошибок, из-за которых муж может бросить беременную жену, есть:

Нервные состояния. Большинство представительниц прекрасного пола скидывает ответственность за истерики и плохое настроение на их особенное положение. Следует взять себя в руки и прекратить издевательства над собственным мужем. Самостоятельное планирование беременности. Многих девушек не смущает, когда мужчина говорит, что пока не готов к детям. Они сами принимают ответственное решение и беременеют специально. Тут отлично подойдет высказывание: «За что боролась, на то и напоролась». Не забывайте хорошо выглядеть. Мужчин необходимо каждый раз радовать, ведь они любят глазами. Следите за собой, как и прежде. Он обязательно оценит это, и приложит все усилия, чтобы его жена была счастлива.

Не бойтесь одиночества и не нужно опускать руки. Если муж бросил беременную жену, нужен ли такой мужчина? Впереди еще целая жизнь, женщина обязательно найдет того, кто полюбит и ее и ребенка, и никогда больше не отпустит.