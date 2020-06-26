Не растут волосы: причины и лечение

Волосы – это украшение женщины и ее гордость! Ведь красивая прическа привносит в образ женственность, заставляет обращать мужчин на барышень внимание. Но иногда волосы перестают расти или растут крайне медленно. Связано это с разными причинами, которые могут привести к облысению.

Замедленный рост волос: что произошло?

Установить истинную причину того, почему не растут или медленно растут волосы, может только врач. Основными причинами такого процесса являются:

Постоянный стресс и депрессия.

Нервные срывы.

Психологические заболевания.

Нехватка нужных витаминов и микроэлементов. Среди них важную роль играют железо, марганец, цинк, магний, кальций.

Слабый приток крови к коже головы и плохая циркуляция крови.

Неправильное питание и отсутствие в рационе продуктов, богатых на витамины и минералы.

Развитие алопеции – патологического выпадения волос.

Генетика – если страдал кто-то из родных, может передаться и потомкам.

Волосы не могут совсем не расти. Больные и нездоровые локоны отрастают на 5 мм в месяц, но этого женщины не замечают, поскольку волосы ломаются и секутся быстро.

Какие меры предпринять?

Заниматься народным и профессиональным лечением можно только с разрешения и под контролем врача. Далее, необходимо выполнять такие рекомендации, как:

Купить подходящие к типу волос шампуни, бальзамы, кондиционеры, профессиональные маски для волос. При использовании нужно точно следовать инструкции. Расчесывать волосы надо только крупной деревянной щеткой, которая сделанная из кедра или дуба. Нужно перестать использовать фен, утюжок, плойку, поскольку они сушат волосы, повреждая их структуру. Для фиксации можно использовать лаки или муссы, но в небольших количествах. Не надо затягивать волосы в жесткие прически. Рекомендуется ходить с распущенными волосами.

Быстродействующими средствами для восстановления волос являются маски. Большинство из них готовится в домашних условиях. Например, можно купить в аптеке перцовую настойку, потом нанести ее на чистые волосы, равномерно распределив по длине и корням. Голову накрыть пленкой и подождать час. Маску смывают прохладной водой, после чего локоны обрабатывают питательным бальзамом.

С перцовой настойкой надо быть осторожным, поскольку она вызывает иногда аллергию – зуд, покраснение, а также сушит волосы.

Чтобы не обжечь кожу головы, можно взять обычную горчицу. Ее наносят на корни волос, потом накрывают голову полотенцем или шапочкой, через полчаса горчичную маску смывают теплой водой. Важно использовать бальзам, чтобы волосы получили необходимые витамины.