Неполные семьи: особенности и причины возникновения, отношения детей и родителей

В России наступило нелегкое время, и большинство семей едва сводит концы с концами. В такой период содержание детей может быть в тягость, но что ещё остаётся? Куда хуже приходится неполным семьям. Одинокие родители сталкиваются со множеством трудностей, и среди них не только финансовые. Если верить статистике, то подавляющее большинство детей после развода остается с мамой. Поэтому такие ячейки принято называть именно «материнскими».

Ключевые особенности неполных семей

Такие семьи могут возникать по разным причинам. Их специфика безусловно отражается на социализации ребёнка. В лучшую или худшую сторону? Вопрос на самом деле спорный. Чтобы разобраться в нём, необходимо для начала рассмотреть ключевые особенности неполных семей:

Могут возникать при усыновлении или удочерении одинокой гражданкой. Однако здесь стоит сказать, что отцам-одиночкам куда реже позволяют взять из приюта ребёнка, поскольку в обществе не последнее место занимают стереотипы.

В России существует понятие «временно неполной семьи». Его присваивают, если, например, отца забирают на срочную службу в армии, или если одного из родителей разыскивает полиция.

У детей, воспитываемых одним родителем, чаще возникают проблемы со здоровьем. Они более подвержены инфекциям и формированию хронических заболеваний. О таком говорит статистка, однако это дело случая. Причиной становится нехватка времени: одинокий родитель не в состоянии полностью уследить за здоровьем ребенка.

Проблемы могут возникнуть не только с физическим, но и с психологическим здоровьем. Сравнивая себя со сверстниками из полных семей, ребёнок может ощущать себя изгоем. К счастью, такие случаи все реже, поскольку общество начало терпимее относиться к родителям-одиночкам.

Иное усвоение гендерных ролей. Несмотря на то, что жёсткое разграничение по типу мужчины-добытчик, а женщина-домохозяйка ушли в прошлое, их отголоски никуда не делись. Ничего удивительного нет в том, что матери-одиночке сложнее воспитать сына, нежели девочку.

Это далеко не всё, что подмечают социологии. Проблемам однополых семей уделяют огромные исследования и работы, но пока хватит и этого.

Причины роста числа неполных семей

Ритм городской жизни губительно сказывается на традиционных семьях, часто становясь причиной их скорого разрушения. Поводов к распаду ячейки может быть много:

Отказ от традиционных семейных ролей. Теперь в обществе не считается, что воспитать из мальчика достойного мужчину может лишь отец. Завышенные требования к супругам и, как следствие, разочарование. Алкоголизм или наркотическая зависимость одного из партнёров. Распространение добрачных половых связей. Пренебрежительное отношение к абортам и контрацепции. Ранние браки и неподготовленность молодёжи к семейной жизни.

Кроме названных причин, упомянуть можно смерть или пропажу одного из родителей. Вариантов распада семей довольно много.

Дети и родители

Отношения между ребенком и родителем в неполной семье имеют свою специфику. Условно можно выделить 3 типа взаимоотношений:

Изоляция. Отношения принимают негативный окрас. В семье не принято советоваться и обсуждать проблемы. Дети часто замыкаются в себе, а родители имеют проблемы с алкоголем. Псевдосотрудничество. В такой семье есть место эгоизму. Дети вырастают эгоцентриками, готовыми пойти на уступки лишь в случае собственной выгоды. Некоторые вопросы решаются, однако они имеют скорее эмоциональный характер, а не деловой. Сотрудничество. Взаимная уступчивость и уважение. Редкий тип отношений, близок к идеальному. Такую семью с полной уверенность можно назвать благополучной, ведь ребенок постоянно контактирует с родителем, а важные вопросы решаются сообща.

Поскольку число неполных семей растёт, к ним начали относиться как к нормальному явлению не только в бытовой среде, но и в пределах социологических исследований. Бывает так, что родителю помогают с воспитанием родственники: это может быть дед или бабушка.