Пилинг лица: отзывы о процедуре, ее особенности и разновидности

С помощью такой процедуры как поверхностный пилинг можно решить немало проблем с кожным покровом. При этом вероятность возникновения болевых ощущений сведена к минимуму. Главной задачей химического пилинга (не важно, срединный они или поверхностный) является омоложение кожи, придание ей нежности и шелковистости.

Отзывы о процедуре

Многие дамы, представляющие разные возрастные категории, положительно отзываются о поверхностном пилинге. Они предпочитают проходить процедуру у одного косметолога, которому доверяют. Им нравится результат – кожа становится ровной, приятной на ощупь и сияющей.

Некоторые барышни советуют для начала пройти щадящий пилинг. И если никаких негативных последствий не возникнет, то через 2-3 месяца отправиться на глубокий пилинг. Здесь возможны неприятные ощущения. Но результат того стоит. Ведь кожный покров начинает «дышать», заметно разглаживается.

Разновидности пилинга

Существует несколько способов проведения пилинга. К примеру, механический подразумевает нанесение гранул и кристаллов ручным способом. Аппаратный же принято разделять на ультразвуковой и лазерный. Есть еще и химический. Он может быть поверхностным, глубоким и срединным. Косметолог подбирает степень воздействия, учитывая ряд моментов: тип кожи, желаемые результаты посетительницы. Для избавления от шрамов, излишней пигментации и появившихся морщин подойдет химический пилинг. К нему стоит прибегать в осенне-зимний период.

Поверхностный пилинг предусматривает применение препаратов, в составе которых присутствуют фруктовые кислоты (к примеру, гликолевая, яблочная и др.). Молекулы данных кислот являются крошечными. Они легко проникают сквозь кожный покров. Этот вид пилинга могут выбирать девушки, которым от 20 до 35 лет.

Что касается срединно-поверхностного пилинга, то он позволяет разгладить кожный покров, имеющий первые признаки старения. С его помощью можно устранить даже мельчайшие пигментные пятна и успешно вылечить кератоз.

А для чего нужен срединный пилинг? Для приведения в норму обновление клеток и выработки коллагена. Подобная процедура нередко вызывает неприятные ощущения. Да и восстановление после нее – процесс небыстрый. Первые сутки на коже появляются покраснения, наблюдается отечность. Затем возникает ощущения стянутости кожи. И лишь через 2,5-3 недели кожный покров приходит в норму.