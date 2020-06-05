Пилинг рыбками: достоинства процедуры

Каждая представительница прекрасной половины человечества стремится максимально приблизиться к совершенству. Это желание становится причиной поиска безопасных, натуральных, а главное эффективных методов воздействия на свою кожу. Одним из таких является пилинг рыбками. Эта процедура становится все более популярной. Но откуда она взялась и какие достоинства у нее есть?

Пилинг рыбками: как появилась эта процедура

Рыбка Гара Руфа – в переводе с турецкого “рыба-доктор”. О ее существовании не знали вплоть до прошлого века. Когда она была обнаружена, стало известно, что она питается отмершими участками кожи. Именно благодаря этому, рыбка может делать отличный пилинг.

Интересно и то, что у рыбы Гара Руфа нет зубов. Во время процедуры вы не испытаете даже незначительных болезненных ощущений. Но это далеко не единственная особенность этой рыбы. Во время поедания отмершей кожи, она выделяет ферменты, обладающие бактерицидным действием.

Пилинг рыбками помогает улучшить состояние кожи, сделав ее гораздо чище. Кроме того, эта необычная процедура поможет омолодить кожу, вернув ей былую привлекательность. И, что самое важное, всего этого вы сможете добиться, не подвергая себя какой-либо опасности.

Показания к процедуре

Пилинг рыбками поможет не только улучшить состояние здоровой кожи, но и избавиться от таких проблем, как:

Экзема.

Нейродермит.

Красный плоский лишай.

Псориаз.

Красная волчанка.

Витилиго.

Эритродермия.

Злокачественные образования.

У этой процедуры нет противопоказаний. Однако, это не говорит о том, что перед посещением салона вы не должны консультироваться с врачом. Все дело в том, что некоторые заболевания требуют серьезного медикаментозного лечения. В этом случае пилинг не поможет. Он лишь усугубит ситуацию, ведь помощь будет оказана не вовремя. А это значит то, что болезнь будет прогрессировать, а состояние ухудшаться.

Достоинства процедуры

Пилинг рыбками – уникальная процедура, которая имеет множество достоинств. Рыбки Гара Руфа сделают вашу кожу эластичной, мягкой и вернут ей былую красоту. Но и это еще не все. Процедура помогает:

Очистить поры.

Расслабиться.

Снять сильный стресс.

Избавиться от воспалительных процессов, протекающих на кожных покровах.

Снять усталость.

Избавиться от отечности.

Говоря о достоинствах этого необычного пилинга, нельзя не отметить и то, что процедура неспособна стать причиной развития аллергии. Рыбки Гара Руфа полностью безопасны, что является еще одним плюсом.