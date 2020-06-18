Почему беременным девушкам не рекомендуют красить и стричь волосы

Когда девушка узнает о беременности, то это означает, что в ее жизни наступает особенный этап, который несет в себе изменения в организме, новый внешний вид и повышенный уровень гормонов. Беременная дама часто подвержена волнениям и легкому стрессу. И часто говорят о том, что им нельзя подстригать свои волосы.

Еще в древнее время поговаривали о том, что девушка, которая носит дитя, не должна подстригать свою шевелюру. Считалось, что длинные волосы – это настоящая ценность и истинная красота для каждой юной прелестницы. Помимо это, локоны способны сохранять тепло человеческого тела, а это очень важно для беременной женщины и будущего младенца.

Во времена первобытнообщинного строя вокруг волос ходили различные легенды и поверья. Также локоны можно было использовать в различных ритуалах. В них содержится вся сила человека и энергия. Волосы несут информацию о человеке. В древние века старейшины позволяли остригать волосы лишь по определенным случаям и в строго намеченные дни.

Локоны в то время стригли с помощью ножа, а весь процесс сопровождался ритуальным пением и танцами. Волосинки, которые сразу состригли с человека, кидали в огонь. Они не должны были очутиться в руках постороннего человека, а тем более злого мага.

Также считалось, что если подстригать локоны человеку, то значит лишать его защиты и энергетической силы. Особенно это относилось в беременным дамам, которые особенно нуждались в поддержке.

В современном мире многие отвергают эти поверья. Ученые не раз приводили доказательство того, что стрижка волос никак не влияет на развитие плода и на состояние беременной девушки. Наоборот, данное действие считается полезным. Из-за того, что гормональный фон беременной особы постоянно изменяется, волосяной покров растет гораздо быстрее. После родового процесса, локоны наоборот сильно выпадают и секутся. Поэтому рекомендуют, что чем короче длина стрижки, тем лучше.

Кроме стрижки есть запрет на окрашивание шевелюры.

Особенно следует избегать этого процесса тем девушкам, у которых есть аллергические реакции. В составе краски для волос есть химические компоненты. Кроме этого, смесь для окрашивания впитывается в кожу на голове через поры и тогда девушка в положении фактически дышит ядовитыми парами, которые попадают в кровь и отравляют малыша. Поэтому лучше всего будет воздержаться некоторое время от покраски, ведь здоровье будущего ребенка важнее всего.

Делать процедуру кератинового выпрямления также не советуют. Если вы все-таки решили покрасить волосы, то выбирайте проверенную марку краски, которая должна иметь максимально натуральный состав и без окислителя.

Самым лучшим вариантом будет сделать все необходимые процедуры с волосами до беременности, чтобы все свое время вы потратили на радостное ожидание малыша, а не на комплекс процедур.