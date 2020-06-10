Почему одним женщинам дарят подарки, а другим нет

Каждой женщине нравятся знаки внимания такие, как комплименты и подарки. Но бывает так, что одни женщины получают презенты, а другие нет.

Причины, по которым женщины не получают подарки

Этому существует несколько причин, связанных с внутренним запретом.

Быть должной

Часто бывает так, что, получая подарок, девушки чувствуют, что должны дать что-нибудь взамен. Вдобавок получая презент, молодых особ волнует его стоимость. Поскольку, по их мнению, чем больше цена, тем высока плата. По этой причине они отказываются от подарка.

Чувство слабости

При получении подарка появляется ощущение психологической слабости. Будто именно от подарка зависит настроение и самочувствие девушек. Даритель чувствует более величественную роль в отношениях. В данном случае девушкам нужно определиться, кто сильный и слабый в паре. Быть слабой не так уж плохо.

Боязнь отнять у другого человека что-то дорогое

Для большинства девушек подарок означает, что человек потратил определенную сумму денег. А траты в своем роде приводят к материальному вреду. Женщины боятся разорить своего избранника и поэтому не просят никакого презента.

Постоянный контроль

Некоторые девушки привыкли все контролировать, случайный подарок начинает их пугать. Для них лучше самостоятельно заработать и купить все, что душа позволяет. И поэтому подарок воспринимается как контроль со стороны мужчины.

Бесплатных подарков не бывает

По мнению сильных девушек, подарок нужно заслужить. И поэтому подарок не может быть бесплатным. На самом деле подарок дается бесплатно и безвозмездно.

Болезненные эмоции

Девушки ничего не просят, поскольку боятся отказа. Отказ со стороны мужчины вызовет разочарование и другие болезненные ощущения. В итоге получается, если ничего не просить, негативные эмоции не появятся.

Гордость превыше всего

Получение подарка может означать, что девушка потеряла что-то важное. Это может быть независимость, достоинство, в особенности гордость.

На шаг ближе

Принимая подарки от ухажера, девушки чувствуют, что становятся на один шаг ближе. При этом они совершенно не знают этого человека. Поэтому близкие отношения не кажутся безопасными.

Претензии

Большинство девушек считает, что, получая подарок, они должны принять и встречаться с очередным ухажером. При этом они не могут выражать свои претензии.

Не стоит обвинять мужчин в их скупости. Получать подарки или нет, все зависит от самих молодых особ.