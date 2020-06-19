Причины проблем с кожей

Ухудшение состояния кожных покровов, защищающих нас от неблагоприятных внешних воздействий, вызывается многочисленными причинами, на которых мы остановимся в этой статье.

Факторы риска

Проблемы с кожей обуславливаются:

Наследственной предрасположенностью.

Зашлакованностью (интоксикацией) организма.

Ослаблением иммунитета, для поддержки которого применяется биопрепарат Трансфер плюс.

Длительным приемом медикаментов.

Нарушением баланса кишечной микрофлоры.

Гормональными сбоями.

Воздействием различных видов излучения.

Пребыванием в условиях слишком высокой или низкой влажности (температуры).

Неправильным применением косметики, использованием низкокачественных косметических средств.

Вредными привычками.

Частыми стрессами.

Употреблением в пищу вредных для здоровья продуктов.

Контактами с аллергенами.

Осложнениями бактериальных, вирусных, паразитарных, грибковых инфекций. С целью усиления противоинфекционной защиты пройдите курс приема представленного комплекса Трансфер фактор, обострения инфекций требуют безотлагательной терапии, поскольку они провоцируют осложнения, касающиеся не только кожи, но и жизнедеятельности всего организма.

Несоблюдением норм гигиены.

Проблемы с кожей проявляются нездоровым оттенком, повышенной или пониженной жирностью, воспалительными процессами, появлением гнойников, фурункулов, прыщей, угрей, другими видами сыпи, зудом, дискомфортом, болезненными ощущениями.

Как оздоровить кожу?

Для улучшения состояния кожных покровов необходимо выяснить причину (причины) возникшей проблемы. В ряде случаев требуется проведение комплексной диагностики, по результатам которой медицинский специалист назначит соответствующее лечение.

Профилактические рекомендации сводятся к:

Переориентации на здоровое питание (алкоголь, фаст-фуд и другая вредная пища исключается из рациона).

Соблюдению гигиены.

Укреплению иммунитета биодобавкой Трансфер фактор, лечение иммунологических нарушений – важный элемент мероприятий, направленных на оздоровление кожи (он-лайн каталог Трансфер факторов).

Проведению косметологических процедур (в том числе аппаратных).

Нормализации работы пищеварительной системы.

Отказу от пагубных пристрастий.

Избегайте травмирования кожи, используйте доступные защитные средства при высоком риске контактов с веществами, способными ухудшить состояние кожных покровов.