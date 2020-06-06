Пропало влечение к партнеру: что делать

Большинство девушек сталкивается с проблемой, что больше не чувствует влечения к своему партнеру, они вынуждены делать выбор. Бывает так, что они мирятся со сложившейся ситуацией, но некоторые набираются смелости и прекращают отношения.

Что делать, если вы мысленно говорите себе, что больше не хотите своего парня?

Есть несколько вариантов выхода из данной ситуации. Вы можете освежить свои чувства, добавить новые краски, а можете просто разорвать любовную связь. Каждый делает выбор такой, какой посчитает нужным.

Если вы все же испытываете нежность, привязанность и уважение к человеку, то имеет смысл набраться сил, терпения и постараться вырулить отношения в новую колею. Все, что вам необходимо – это проводить больше времени совместно. Устройте романтический ужин или сходите в кинотеатр.

Психологи советуют употреблять побольше морепродуктов и тех продуктов, которые содержат цинк, поскольку он вызывает сексуальное влечение. Зажигайте побольше свечей в квартире, создавая полумрак и интимную обстановку, используйте ароматические масла с феромонами.

Еще один вариант совместного времяпровождения – посещение спортивного зала. Смотрите побольше романтических фильмов и разговаривайте друг с другом. Хвалите своего партнера, поддерживайте и восхищайтесь.

Если у вас нет желания все это исполнять или проделанное ничего не меняет, то лучше всего будет отпустить своего любимого человека на свободу. Главное, аккуратно и правильно истолковать сложившуюся ситуацию, ведь важно расставаться по-человечески.

Как грамотно и правильно распрощаться с партнером

Для того чтобы расставание не травмировало человека, то можно прибегнуть к женской хитрости. Например, побыть немного «занудой», таская с собой постоянно и везде, даже на встречи с лучшими подругами. В один момент молодому человеку самому просто надоест все это терпеть, и он выскажет предложение о расставании.

Еще один вариант – это напугать парня знакомством с мамой. С психологической стороны у мужчин это вызывает страх в подсознании, и партнер просто испугается настигающей ответственности и сбежит от вас.

А вот говорить напрямую о разрыве не стоит. Это как ножом по сердцу. Такой тонкий момент всегда наносит душевную травму. Партнера всегда нужно подготовить к такому отчаянному решению. К каждому человеку нужен особенный подход. Все зависит от характера, темперамента и поведения парня. Самое главное – это четкое понимание, что вы действительно хотите расстаться с человеком, ведь сказанное раз и навсегда изменит ситуацию и вашу жизнь. Наберитесь смелости, подберите грамотные слова и в бой.

Разрывать любовные отношения нужно с умом и приятными воспоминаниями.