Путешествие со вкусом: электрическая кастрюля — здоровая еда без плиты

Рестораны быстрого питания сделали путешествия намного проще. Но фастфуд не заменит домашнюю еду, приготовленную своими руками из свежих продуктов. Когда нет доступа к плите, выручит электрическая кастрюля для варки и тушения. В ней можно готовить сотни блюд, кипятить воду для чая, варить яйца везде, где есть розетка.

Кухня в чемодане

Устроено полезное изобретение предельно просто. Внешний корпус из прочного пластика закрывает внутреннюю чашу из нержавеющей стали. Воздушная прослойка между ними отлично держит тепло, ускоряя процесс готовки. Нагревательный элемент расположен снизу, там же вентиляционные отверстия.

Нержавеющая сталь — доступный надежный материал, устойчивый к деформации. При нагревании он не выделяет в воду вредных веществ. Не нужны специальные лопатки — можно мешать обычной ложкой, она не оставит царапин. Нержавейка устойчива к запахам и окрашиванию — курица не будет пахнуть вчерашним рыбным супом.

У простой конструкции три плюса: электрическая кастрюля стоит совсем недорого, в ней почти нечему ломаться и ее легко использовать без всяких инструкций. Супы, каши, пельмени, овощное рагу, тушеное мясо — любые блюда, которые готовят в обычной кастрюле на плите, под силу миниварке. Нельзя в ней только жарить, зато можно варить, кипятить, томить, подогревать, тушить, даже стерилизовать соски и детские бутылочки.

Какую электрокастрюлю выбрать

Проживание в отеле, хостеле или общежитии без кухни — то еще удовольствие. Хорошая электрическая кастрюля выручит на работе, даче, отдыхе и в командировке. Выбирая конкретную модель, обратите внимание на важные характеристики:

объем и вес, особенно если в планах частые путешествия налегке;

крышка из жаропрочного стекла, чтобы не лопнула во время готовки;

ручка должна быть крепкой, удобной, не скользящей и всегда холодной;

кабель питания разъемный, иначе он будет перегибаться в сумке, что может привести к поломке;

есть регулятор температуры — мощность электрической кастрюли должна регулироваться, чтобы суп не превратился в кашу.

Важнейшая функция — защита от перегрева и включения без воды. Она есть в электрических кастрюлях от Hotter, Jardeco и других известных брендов. Если попытаться включить пустую миниварку, ничего не произойдет, такой же предохранитель в электрочайниках. Так как речь о безопасности, отсутствие этой функции — повод отказаться от покупки.

Ухаживать за миниваркой просто — к нержавеющей стали не прикипают продукты, она легко моется. Правда, со временем на внутренней поверхности могут появиться пятна, но это безопасная для здоровья реакция с водой не очень хорошего качества. Чтобы вернуть кастрюле идеальный вид, достаточно прокипятить в ней немного уксуса или лимонной кислоты — металл засияет как новенький.