Рождённые ведьмами: знаки зодиака с колдовскими способностями

Многие женщины чувствуют в себе склонность к ведьмовству и даже пытаются проводить определенные практики. У кого-то получается это более у кого-то менее успешно. Нередко секрет колдовских способностей кроется в дате рождения. Есть три знака зодиака, у которых особенно развиты способности к волшебству.

Лев

Женщины, рожденные под этим знаком зодиака, по умолчанию имеют достаточно сильный характер, и им хватает целеустремлённости, чтобы достичь заветных целей. Препятствия и невзгоды вовсе не смущают и не охлаждают их пыл. У них отличные лидерские качества, им крайне важно привлекать к себе внимание окружающих, не исключая и представителей противоположного пола.

Кода львица выбирает подходящего партнера. она буквально вцепляется в него мертвой хваткой и готова на всё, лишь бы удержать его рядом с собой. У такой женщины всегда много завистников, но при этом никто не пробует превзойти её или вступать в конфликты. Причины тому сильный характер и зловредная мстительность, а также нередко и жестокость. Чтобы не попасть под губительные чары, лучше всего избегать стычек с львицей, когда у неё не лучшее настроение, и не усугублять ситуацию

Скорпион

Женщины этого знака обладают недюжинным умом, хитростью, коварством и изворотливостью. Разумеется, все эти качества не выставляются напоказ.

Сначала может показаться, что это наивная, очаровательная и беззаботная девушка. По-настоящему такими они предстают только перед теми, кого они любят и кто им близок. Таких людей они окружают заботой и трогательным вниманием. Но всем остальным стоит иметь в виду, что у таких женщин обычно очень сильная энергетика, которая может быть опасной для окружающих, если они вызывают её гнев. Удивительно, но даже для знакомых женщина-скорпион всегда остаётся загадочной и таинственной натурой. Мало кому удавалось избежать мести, если неприятель расстраивал планы скорпиона или вставлял ей палки в колеса.

Водолей

Девушки-водолеи обладают исключительной магической силой, существует поверье, что они могут одновременно владеть как светлыми, так и темными энергиями. Представительницы этого знака зодиака имеют прямую связь с космосом и поэтому способны дарить окружающим удачу, везение и здоровье, если настроены благожелательно.

У мужчин, ставших избранниками Водолея, часто жизнь меняется к лучшему, ведь его защищает особая магическая аура. Но не стоит забывать, что рассерженный Водолей может натворить немало бед и серьезно испортить жизнь обидчику.