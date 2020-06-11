Сколько раз можно быть свидетельницей на свадьбе: приметы и суеверия

Вопрос о количестве свадеб, где девушка является свидетельницей, относится к суеверным и поэтому важно помнить, что строго определенного ответа не существует.

Суеверие 1: чужих свадеб со своим участием в качестве свидетельницы может быть 3, на каждой нужно ловить букет – если хоть раз поймать, 4 свадьба уже будет своя, в обратном случае свадьбы не будет никогда.

Суеверие 2: следует побывать свидетельницей 2 раза, познакомишься с будущим мужем, а свадьба 3 – уже своя.

Суеверие 3: если являлась свидетельницей уже 2 раза, следующая должна быть только своя.

Вопрос для девушек очень волнующий. Вот только приметам верить не стоит, это ведь просто пустые слова, которые не способны влиять на нашу жизнь. Но если суеверия имеют для вас значение, приходится планировать свадьбы и отказывать некоторым подругам, все же нужно стараться свидетельницей:

не становиться вообще,

побывать ею 2 раза;

стать после своей свадьбы.

Если отказать подруге неудобно или невозможно, есть идея предложить свадьбу вообще без свидетелей. Такой вариант тоже возможен. Конечно, они дополняют процесс, но не являются обязательными.

Поймать букет и выйти замуж –это не всегда правда. Есть истории, в которых одни постоянно ловят букет и живут самостоятельно, а другие вышли замуж и без букетов.

Люди часто забывают один нюанс: приметы работают только для лиц, которые их знают и которые верят. Если выбросить суеверие из головы и не думать о нем, заняв мысли другими делами, можно спокойно быть свидетельницей сколько хочется, а потом встретить своего избранника и выйти замуж.

А если выбросить не удается, да и все об этом говорят, можно попробовать помочь самой себе. Например, провести ритуалы для того, чтобы следующая свадьба уже была своей. Советуют самолично сделать украшение для платья невесты, а при торжественной церемонии незаметно это платье оттянуть сзади. За праздничным столом можно сесть за угол стола и чуть потянуть на себя скатерть – своя свадьба притянется. Важно не перетянуть слишком сильно. Или украсть со стола небольшой предмет – ложку или вилку, хотя это уже не очень красиво.

Есть одна девушка, которая была свидетельницей целых 9 раз (много подруг, душа компании), но вышла замуж и живет уже который год в счастливом браке. Район был небольшой и с одним ЗАГСом, раза после третьего его сотрудницы стали писать имя свидетельницы уже без документов, а когда она сама явилась для регистрации своей свадьбы, аплодировали и открыли шампанское.