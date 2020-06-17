Сухая кожа лица: причины и способы решения проблемы

К сожалению, для многих не секрет, какие неудобства доставляет воспаление кожи с последующим шелушением, тем более в области лица, где кожа крайне тонкая и чувствительная. Данную ситуацию чаще всего наблюдают на щеках, скулах и на области лба, поэтому, видя схожую проблему, люди обыкновенно пытаются решить её с помощью косметических средств. Подобное поведение не может быть оправданным, ведь, скорее всего, вы лишь оттягиваете решение, параллельно усугубляя состояние кожи. Почему так происходит и что же предпринять?

Почему шелушение имеет место быть?

Многолетняя практика дерматологов по всему миру показывает, что причины сухости кожи скрываются во внешних факторах – жаркий, влажный климат, сухой воздух или неважная косметика, или внутренних – нестабильность в режиме сна, приёмах пищи, работе внутренних органов.

Как исправить и на что обратить внимание?

Разумеется, работа с внешними факторами непростая и продолжительная, но вам все под силу, надо лишь взять себя в руки и прекратить паниковать! Само собой, переезд в другой горд, где климат больше будет подходить под тип вашей кожи далеко не всем представляется возможным, но для этого же и существуют уходовая косметика и ряд условий ее использования:

Запомните: никогда не ложитесь спать с макияжем на лице! Сколько раз вы уже это слышали? Но давайте признаемся, далеко не каждый из нас, приходя домой после длинного и насыщенного трудового дня, добросовестно идет в ванную и смывает все косметические средства. Сделайте над собой усилие и введите это в режим – это не так сложно, как кажется! У вас шелушиться кожа? Пожалуйста, отложите, пилинг, скраб, хозяйственное мыло – используйте лишь мягкие средства такие, как молочко, пенка, гели для снятия макияжа. Не забудьте изучить состав, ведь, воспаления могут усилиться при выборе агрессивных компонентов (в частности, спирт). Не стоит тратиться на товар, если вся этикетка к нему написана на иностранном языке. В данной ситуации, импровизация ни к чему! Надежными друзьями вам могут послужить различные лосьоны или тоники, которые помимо увлажнения, уберут с вашего лица сальные выделения пор и пылевые частички даже из наиболее проблемных зон. Если вы используете мягкие средства для ухода – вы молодец! – но не стоит сразу после этого агрессивно вытирать лицо полотенцем с жёстким ворсом. Так, все ваши усилия могут свестись на нет и даже усугубиться! Будьте к себе внимательны!

А что с внутренними причинами делать?

Крайне часто можно наблюдать такую ситуацию: вы покупаете лишь качественные, проверенные косметические средства, научились их грамотно использовать, соблюдая режим и все указания, а покраснения, зуб, прыщики все равно появляются на вашем лице. Как ни печально, но не все можно изменить лосьонами. Иногда проблемы лежат гораздо глубже, чем нам кажется. Ваше неправильное питание, полное или частичное отсутствие режима сна, и главное, проблемы с внутренними органами – непременно скажутся на состоянии кожи. Что делать в такой ситуации?

Скорректируйте режим питания. Для этого есть масса приложений на ваш смартфон, где при указе продукта, вам расскажут о его составе, энергетической ценности. Нет возможности скачать приложение? Не беда: составьте список наиболее употребляемых вами продуктов вручную и определитесь, какие макро- и микроэлементы вы употребляете чаще всего, а на какие стоит обратить внимание. Это поможет сфокусироваться на проблемных зонах: возможно, вам элементарно не хватает витаминов (таких, как А, группы В, Е или F). Может быть стоит употреблять больше овощей и злаков, и, отложив на время сладости, сконцентрироваться на фруктах. Отнеситесь к этому ответственно! Причиной негативных изменений во внешнем виде могут являться гормональные нарушения. В таком случае, никогда нельзя заниматься самолечением – обращайтесь к врачу! Постарайтесь не паниковать раньше времени: проблема может быть не так критична, как вы себе её уже представили. Пейте больше жидкости. Иногда, за решением масштабных трудностей, мы не замечаем наиболее очевидные вещи. Если ваш водный режим оставляет желать лучшего, не удивляйтесь плохому состоянию кожи.