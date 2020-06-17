Тканевые и альгинатные маски для лица из Кореи: польза и применение

Восточные женщины всегда выглядят подтянутыми с бархатной кожей и упругим лицом. Кажется, что старость обходит их десятой дорогой. Еще в юности кореянкам рассказывают азы ухода за кожей в области шеи, вокруг глаз и лица в целом. Они часто используют маски, созданные по традициям восточной косметологии. Качественные маски, которые производят в Корее, помогают надолго сохранить молодость лица.

Тканевые маски – это самый распространенное средство для ухода за кожей лица. Пропитка в тканевой основе может быть разнообразной. Это могут быть питательные крема, витаминные составы или гелевые наполнители, которые увлажняют кожу, подтягивают и делают ее бархатистой.

В жидкости, которую добавляют в состав маски, содержится много полезных компонентов, и создается она согласно особенностям кожи и с учетом часто возникающих проблем, а именно:

если землистый цвет лица и повышенная отёчность, то лучше всего покупать маски, в составе которых есть экстракт лаванды, лесного ореха, ромашки, граната или жемчуга, при грамотном использовании изменится оттенок кожи на лице, исчезнут неровности и шелушения, кожа будет приятная на ощупь;

для морщинистого типа кожи лучше всего выбрать маски с добавлением гиалуроновой кислоты, плаценты или водорослей, такие компоненты в составе помогут в восстановлении эластичности кожного покрова, а также омолодят верхний слой дермы;

для жирной кожи отлично подойдут тканевые масочные средства с пропитками, несущими в себе противовоспалительный эффект, а именно: с алоэ, цинком или эхинацеей, такие вещества отлично помогают от угрей и прыщей.

Основное назначение тканевых косметических средств – это восстановить кожу и увлажнить ее. Только правильное применение позволит добиться хороших результатов и избавит вас от кожных проблем.

На заметку: следует применять маски три раза в неделю. Можно также провести курс, который заключается в десяти процедурах каждые два дня.

Альгинатные маски – это еще один очень эффективный способ омолодить кожу на лице. Ведущий компонент в составе таких средств — морские водоросли. Если сухая кожа, то такие маски прекрасно увлажнят ее, а если наоборот, жирный тип кожного покрова, то кожа станет гораздо свежее. Эффект будет заметен сразу после первой процедуры.

В чем плюсы данных масок?

Кожа выглядит свежей и подтянутой. Отеки уйдут. Воспаления тоже исчезнут. Цвет лица станет гораздо лучше. Появится легкий румянец. Расширенные поры станут уже.

Альгинатные косметологические маски бывают разного оттенка. Чаще всего встречаются: синие, желтые, бордовые. На лицо необходимо наносить очень толстый слой средства, спустя время смесь превратится в резиновую пленку, которая очень легко снимается с лица. Наносить маску нужно полностью на всю область лица, включая глаза и рот.

Открытым оставить только кончик носа, чтобы поступал воздух.

Корейские маски пользуются большой популярностью и действительно эффективны, ведь многие покупательницы отмечают их положительное действие.