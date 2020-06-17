Топ запретов для беременных женщин

Девушки, которые находятся в положении, всегда хотят родить крепкого и главное здорового малыша. Поэтому следует запомнить, чего не следует делать во время беременности. Существует ряд действий, которые способны навредить и беременной женщине, и малышу.

Чего не нужно делать при беременности:

Курить и употреблять алкогольные напитки. О том, что эти действия вредят организму беременной девушки, знают абсолютно все.

Переутомляться. Это также может отразиться на малыше, который находится в утробе. Домашние заботы будут всегда, поэтому нужно давать себе отдых.

Таскать тяжелые вещи, чтобы не вызвать сокращение в области матки. Иначе грозит тем, что начнется преждевременный родовой процесс.

Перенапрягать область спины. Необходимо разделить нагрузку в быту так, чтобы на спину не приходилось сильного напряжения.

Принимать участие в экстремальных развлечениях. Слишком резкие скачки адреналина в крови женщины, которая носит ребенка, плохо отражается на психической системе малыша.

Не прислушиваться к своей интуиции. Не игнорируйте свои потребности и страхи.

Верить доводам непрофессионалов. Помните, что не все советы от близких людей приносят пользу.

Принимать препараты абы как. Важно обязательно проконсультироваться у врача насчет лекарственных средств и их дозировки.

Употреблять сахарозаменители, ведь они могут вызвать предрасположенность к раковым клеткам у ребенка. Лучше употребляйте мед, сухофрукты и свежие плоды.

Делать прививки, ведь во многих вакцинах есть компоненты, которые способны разрушить строение плода.

Затягивать ремни в области талии и пояса. Одевайте свободную и комфортную одежду.

В народе есть ряд вымыслов, которые запрещают беременным девушкам следующие действия, но это всего лишь мифы:

нельзя стричь волосы во время вынашивания ребенка;

не рекомендуется смотреть на уродливые объекты, иначе ребенок родится некрасивым;

беременным запрещают шить и вязать;

заранее нельзя покупать коляску, вещи для ребенка и люльку.

На протяжении многих веков создавались различные сомнительные объяснения делам, которые приносят беременным женщинам положительное настроение и улыбку. Например, покупка детских вещей приносит радость, поэтому не стоит лишать себя такого приятного действия.