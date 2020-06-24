Уверенная в себе женщина или мужик в юбке?

Женщина, знающая себе цену, или мужик в юбке — многие до сих пор путают эти понятия. Психологи относят сильных дам к психотипу «Робеспьер» — аскет с аналитическим умом. Такие девушки не склонны находиться в центре внимания и выпрашивать привилегии. Когда такая дама наделена природной красотой, то она редко подчеркивает ее модными нарядами или украшениями. Она просто не видит смысла вкладываться в пустые по сути вещи, а направляет свое внимание на познание мира.

Прагматичный взгляд на события у «Робеспьеров» норма. Поэтому такую женщину вряд ли привлечет пикапер на улице или в компании своими скучными вопросами. Эти дамы знают, что истинная любовь и доверие пробуждаются тогда, когда появляется действительно стоящий человек, поэтому готовы ждать долго.

Сердце таких женщин защищено надежно от посягательств даже опытных ловеласов. Чтобы пробить броню, мужчина должен стать поистине верным другом и положить к ногам этой девушки нечто ценное — что она посчитает таковым.

Склонность к критике и аналитическим занятиям — настоящая сила этих дам. Ее практически невозможно обмануть, она раскрывает любые хитрости. Самые распространенные занятия этих женщин: экономика, банковское дело, руководящие должности в любой сфере и научная работа.

Ум позволяет справляться с любыми трудностями не хуже мужчин, поэтому сильный пол побаивается амбиций девушек-Робеспьеров не хуже, чем своего начальства. Именно поэтому желающих штурмовать эту крепость гораздо меньше, чем хотелось бы. Многие мужчины предпочитают доступных дам, которых не нужно долго разгадывать и убеждать.

«Робеспьеры» уверены, что соблазнение мужчин и выпячивание своей сексуальности — удел неумных дам. Секс придуман исключительно для рождения детей, а удовольствие можно найти в работе. Такие жизненные приоритеты часто оборачиваются одиночеством. Очень трудно найти идеального мужчину. И вдвойне труднее, чтобы этот идеал оказался еще и желающим получить в спутницы жизни серьезную и практичную даму.

Психологи советуют таким женщинам развивать свою чувственную сферу, учиться получать удовольствие не только от работы, но и в обычных вещах: общение, дружба, секс.

«Робеспьеры» стремятся отдавать предпочтение мужчинам-флегматикам, не склонным к авантюрам и любящим семейный уют. Следует учитывать и темперамент, чтобы в постели не было разногласий. Прагматичные дамы не привыкли проявлять много нежности и заботы, поэтому чувствительным мужчинам будет с ними рядом холодно и неуютно.