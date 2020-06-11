Венчание до свадьбы: насколько это большой грех

Очень деликатный и неоднозначный вопрос. Мы живем в светском государстве и церковь не имеет возможности напрямую влиять на действия граждан. Церковные законы отличаются от норм государства. Таинство венчания доступно для большинства граждан, даже если они не находятся в официальном браке.

Венчаться ли перед свадьбой? По православным канонам если между мужчиной и женщиной есть честные и глубокие чувства, а также намерение жить вместе, то они могут венчаться, когда будут готовы к этому обряду. А свадьбу можно сыграть и позже.

Мнение церкви о венчании до свадьбы

В последние несколько лет многие священники не проводят обряд венчания, если пара не поженилась и не может предоставить свидетельство о регистрации брака в ЗАГСе. В отдельных случаях повенчать могут, если есть справка о том, что подано заявление на регистрацию брака. Это непонятное поведение некоторых священников на самом деле не очень законно.

Хотя у представителей церкви в ответ на упреки есть весомый аргумент: «Мы не хотим, чтобы произошел обман и повенчались люди, не разведенные официально, или с другими нечестными намерениями.» Конечно, такой подход понять можно — не всякий священник захочет участвовать в фарсе.

У этой истории есть и другая, скрытая сторона — брак, заключенный в ЗАГСе ничего не значит для церкви. Потому что истинное соединение душ происходит не на земле, а на небесах и именно этот факт символизирует таинство венчания.

Таким образом, на вопрос можно ли венчаться до свадьбы, есть только один честный ответ — можно!

Венчание лучше проводить до регистрации в ЗАГСе

Многие новобрачные, прошедшие венчание и официальную регистрацию брака убеждены, что эти два важных события лучше проводить в один и тот же день.

Венчание в церкви — непростой и удивительный обряд. Он наполнен разными ритуалами, имеющими глубокий смысл. Со стороны все действо выглядит очень торжественно и красиво. Те, кто были рядом во время обряда, говорят, что новобрачные как будто переродились духовно — таинство наполняет их силой и уверенностью.

Венчание — это великая ответственность как друг перед другом, так и перед собой. Оно должно совершаться только после твердого взаимного решения жить одной семьей всю жизнь. Нельзя «развенчаться» как думают несведущие люди. Венчание навсегда связывает две души невидимой нитью жизни, которую человек разорвать не в силах.

Хотя жизнь длинная, бывают искушения и невзгоды, следует относиться ко всему этому как к испытаниям, делающим семью крепче. Мы не выбираем детей или родителей, но выбрав по своему разумению супруга или супругу обязаны нести эту ответственность — так говорит церковь.

Бог сказал так: «…и будут двое одна плоть», — венчание соединяет людей навсегда и эти узы не разрушит ни один человек.