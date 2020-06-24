Волосы опять пушатся. Что делать?

Многие девушки сталкиваются с сухостью и чрезмерной наэлектризованностью волос, из-за чего они в итоге пушатся, выглядят неопрятно даже после использования смягчающих бальзамов.

Причина такого явления о том, что влага в волосах распределяется неравномерно либо волосяные фолликулы получают недостаточное питание. Самые проблемные времена года в этом плане это, конечно, зима и лето. Ухудшает ситуацию постоянный контакт с синтетическими тканями, которые усиливают уже имеющееся в волосах статическое электричество. Если добавить к этому сушку феном, укладку, мытье головы с посредственными шампунями, то приручить пушащиеся волосы будет сложно.

Борьбу с проблемой нужно начинать постепенно. Для начала стоит перебрать полку с шампунем, бальзамом и масками. Возможно, часть из них не так хорошо подходят волосам. Придётся купить более подходящую продукцию и к основному набору обязательно добавить сыворотки или масла для быстрой помощи сухим кончикам. Также нужно отправить в мусорку все пластиковые расчёски и заменить самую часто используемую деревянным аналогом желательно из дуба или кедра.

Также стоит пересмотреть свою стрижку и укладку, по максимуму отказавшись от приборов, которые сушат волосы (плойка, утюжок, фен). Подсушивая волосы после мытья, ни в коем случае не нужно их тереть, достаточно слегка промокнуть.

Следующим шагом нужно навести порядок в рационе. Мясные полуфабрикаты нужно заменить натуральными говядиной, курицей, яйцами, бараниной. Как можно больше есть зелени, овощей, фруктов и ягод. Необходимо снизить уровень потребления спиртного, любой пищи, сдобренный консервантами и красителями, а также исключить из меню сильно копчёную или жареную еду.

К приобретенным уходовым средствам нужно добавить маски. При этом необязательно покупать дорогие органические продукты, подойдут и домашние рецепты.

Отличный эффект даёт следующая маска. Три столовых ложки лимона смешивают с таким же количеством воды на средние волосы. Смесь наносят на вымытые чуть подсушенные волосы, распределяя по длине. Смывать смесь не надо, она впитается, высохнет и сделает волосы более блестящими и послушными.

Еще один способ смягчить пушащиеся волосы – слегка подогреть репейное или миндальное масло и нанести на волосы по всей длине. Впоследствии такие масла дают дополнительный объем и снижают статическое электричество. Такую масляную маску обязательно нужно утеплять с помощью плёнки и махрового полотенца, смывать смесь можно через полчаса. Это средство можно применять 1-2 раза в неделю. Обычно спустя 4 месяца эффект очевиден.

Яйцо с майонезом способны напитать даже самые тонкие волосы. Нужно взять 1 ст. ложку натурального майонеза без добавок и соединить его с 2 яичными желтками. Всю эту смесь наносят на волосы, уделяя особое внимание корням. Сверху нужно накрыть все это пленкой и теплым полотенцем. Спустя час промыть волосы шампунем и потом воспользоваться кондиционером.