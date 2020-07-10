10 женских имен, приносящих неудачу

Не бывает имен, которые приносят сплошные несчастья. Однако они способны влиять на характер, который в свою очередь воздействует на поведение, определяющее дальнейшую судьбу своих обладателей. Таким образом появляется статистика, рассказывающая об именах, наиболее часто приносящих несчастья.

Не следует отвергать имена только из-за того, что они считаются неудачными. Помимо этого, следует также учитывать астрологические данные, ассоциации с ребенком. Зачастую имя приносит несчастья лишь потому, что между ним и энергетикой человека нет ничего общего.

Галина

Характер Галины считается довольно противоречивым. Еще с детских лет девочка старается показать свою значимость окружающим и себе. Она пытается обрести железную волю и решительность, что может послужить причиной для нервных срывов. Не сходить с пути, даже если приходит осознание того, что он неправильный – выбор Галины.

Лариса

Имя, наделяющее свою носительницу эмоциональностью, которая направлена в никуда. Зачастую за этим стоит недовольство собственной жизнью и ненависть к миру. Такие качества мешают счастливой жизни.

Дина

Легко раздражимая и неуравновешенная, верная и справедливая. Два последних качества хоть и считаются положительными, однако в данном случае они имеют негативный характер. Дина становится одержима справедливостью, а верность – ее способ давления на людей. Отношения с друзьями должны быть выгодными для Дины, она хитра и расчетлива.

Инна

Обладательница имени вероятно будет иметь трудный характер. Эмоциональность, импульсивность и не умение соглашаться на компромиссы. Вступая в отношения, Инна проявляет сильную ревность, так что второй половине нередко придется испытывать на себе необоснованные обвинения и подозрения.

Тамара

Имя, носительницами которого являются сильные женщины. Тамара наделена стремлением держать все под своим контролем, полагаться только на саму себя и невозможностью соглашаться на компромиссы. К тому же, женщины с таким именем нередко ревнивы и недоверчивы.

Эльвира

Женщина сильная и властная, трудно находящая общий язык с другими из-за того, что часто создает конфликты из ничего. На пути к своей цели она избавится от всех возникших препятствий, любыми способами. Именно из-за таких качеств Эльвире сложно строить любовные и дружеские отношения.