Для женщин

15 признаков счастливого брака

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Чем старше становится человек, тем больше ему хочется создать семью. Но это бывает не просто. Брак необязательно будет счастливым.

Как тогда отличить счастливый брак от несчастливого? По следующим 15 признакам:

15 признаков счастливого брака

  1. Качественный секс. Какой бы прочной ни была духовная связь, её будет мало без телесной. Поэтому нужно решать проблемы в сексуальной жизни.
  2. Доверие. Без него любые отношения не имеют смысла. Если же один партнёр стремится контролировать другого, брак быстро развалится.
  3. Только конструктивная критика. В счастливом браке партнёры не будут просто кричать друг на друга. Если они и будут критиковать, то, чтобы улучшить отношения, а не просто выплеснуть эмоции.
  4. Партнёры подстраиваются друг под друга. Во многих семьях обязанности жёстко распределены, но это превращает семейную жизнь в рутину. Но иногда жене становится слишком сложно, например, мыть посуду. И если муж будет в таких ситуациях помогать ей, отношения станут крепче.
  5. Нет чужого мнения. Родственники или друзья иногда пытаются влезть в отношения. Но в счастливом браке им сделать это не дадут. Также никто этих самых друзей и родственников не критикует.
  6. Партнёры проводят время вместе. Конечно, бывают форс-мажоры на работе, иногда хочется пообщаться с друзьями или побыть в одиночестве. Но в счастливом браке этого немного. Большую часть свободного времени партнёры проводят друг с другом.
  7. Чувства не угасают. Само по себе время ни на что не влияет. Просто изначально люди расположены дарить друг другу тепло, поэтому в отношениях на ранних стадиях много романтики, а потом уже эмоции проходят. Так вот в счастливом браке партнёры не дадут чувствам угаснуть.
  8. Отсутствие потребительства. В счастливых отношениях партнёры, когда делают что-то хорошее, не требуют ничего взамен. Поэтому в счастливом браке нет места торговле.
  9. Умение правильно ссориться. У каждой пары бывают конфликты. Но только в хороших отношениях оба партнёра умеют ссориться. После конфликта отношения не становятся хуже, а только лучше. Потому что даже во время ссор всегда звучит критика, а не обвинения.
  10. Партнёры постоянно самосовершенствуются. Потому что они понимают, что это напрямую отражается и на отношениях. Все черты характера, которые есть в человеке так или иначе проявятся в браке.
  11. Партнёры умеют слушать. Если люди искренне хотят помочь, то они будут внимательны друг к другу. Они помнят, о чём просил их партнёр, и готовы к этому прислушиваться.
  12. Умение говорить о проблемах. Если не говорить о своём недовольстве, то оно накопится, и это выльется в скандал. Поэтому в счастливом браке партнёры сразу говорят о том, что им не понравилось. И делают это спокойно и корректно, чтобы партнёру было проще.
  13. Партнёры ставят себя на место другого. В счастливом браке оба прекрасно понимают друг друга, потому что умеют воспринимать и другую точку зрения. Так можно не просто решить проблему, а предотвратить её.
  14. Супруги часто смеются. В браке люди сталкиваются с разными трудностями. Чувство юмора поможет справиться с проблемами. Оно сближает супругов и помогает снять эмоциональную нагрузку в трудную минуту.
  15. Супруги не только любят друг друга. В счастливом браке партнёры умеют быть друзьями, любовниками и родственниками. Они готовы с радостью разделять интересы бороться друг за друга. При этом не забывают о романтике. Партнёры радуют друг друга подарками.

Как вы считаете, какой из этих признаков счастливого брака самый главный?

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