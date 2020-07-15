15 признаков счастливого брака

Чем старше становится человек, тем больше ему хочется создать семью. Но это бывает не просто. Брак необязательно будет счастливым.

Как тогда отличить счастливый брак от несчастливого? По следующим 15 признакам:

Качественный секс. Какой бы прочной ни была духовная связь, её будет мало без телесной. Поэтому нужно решать проблемы в сексуальной жизни. Доверие. Без него любые отношения не имеют смысла. Если же один партнёр стремится контролировать другого, брак быстро развалится. Только конструктивная критика. В счастливом браке партнёры не будут просто кричать друг на друга. Если они и будут критиковать, то, чтобы улучшить отношения, а не просто выплеснуть эмоции. Партнёры подстраиваются друг под друга. Во многих семьях обязанности жёстко распределены, но это превращает семейную жизнь в рутину. Но иногда жене становится слишком сложно, например, мыть посуду. И если муж будет в таких ситуациях помогать ей, отношения станут крепче. Нет чужого мнения. Родственники или друзья иногда пытаются влезть в отношения. Но в счастливом браке им сделать это не дадут. Также никто этих самых друзей и родственников не критикует. Партнёры проводят время вместе. Конечно, бывают форс-мажоры на работе, иногда хочется пообщаться с друзьями или побыть в одиночестве. Но в счастливом браке этого немного. Большую часть свободного времени партнёры проводят друг с другом. Чувства не угасают. Само по себе время ни на что не влияет. Просто изначально люди расположены дарить друг другу тепло, поэтому в отношениях на ранних стадиях много романтики, а потом уже эмоции проходят. Так вот в счастливом браке партнёры не дадут чувствам угаснуть. Отсутствие потребительства. В счастливых отношениях партнёры, когда делают что-то хорошее, не требуют ничего взамен. Поэтому в счастливом браке нет места торговле. Умение правильно ссориться. У каждой пары бывают конфликты. Но только в хороших отношениях оба партнёра умеют ссориться. После конфликта отношения не становятся хуже, а только лучше. Потому что даже во время ссор всегда звучит критика, а не обвинения. Партнёры постоянно самосовершенствуются. Потому что они понимают, что это напрямую отражается и на отношениях. Все черты характера, которые есть в человеке так или иначе проявятся в браке. Партнёры умеют слушать. Если люди искренне хотят помочь, то они будут внимательны друг к другу. Они помнят, о чём просил их партнёр, и готовы к этому прислушиваться. Умение говорить о проблемах. Если не говорить о своём недовольстве, то оно накопится, и это выльется в скандал. Поэтому в счастливом браке партнёры сразу говорят о том, что им не понравилось. И делают это спокойно и корректно, чтобы партнёру было проще. Партнёры ставят себя на место другого. В счастливом браке оба прекрасно понимают друг друга, потому что умеют воспринимать и другую точку зрения. Так можно не просто решить проблему, а предотвратить её. Супруги часто смеются. В браке люди сталкиваются с разными трудностями. Чувство юмора поможет справиться с проблемами. Оно сближает супругов и помогает снять эмоциональную нагрузку в трудную минуту. Супруги не только любят друг друга. В счастливом браке партнёры умеют быть друзьями, любовниками и родственниками. Они готовы с радостью разделять интересы бороться друг за друга. При этом не забывают о романтике. Партнёры радуют друг друга подарками.