8 несчастливых мужских имён

Выбор имени для малыша – это важный и ответственный шаг. Чтобы судьба ребёнка была счастливой, нужно обращать внимание не на приятное звучание или модные течения, а на зов души. Родителям следует быть максимально чуткими и разборчивыми.

Не так давно возникли списки имен, которыми лучше не называть своё чадо во избежание его трагичной судьбы. Но не всё так просто и категорично! Имена могут лишь предопределять характер человека, который влияет на его действия. А уже от этих действий будет зависеть дальнейшая судьба. Стоит изучить рейтинг самых несчастливых мужских имён, которые, по мнению астрологов, влекут тяжелую судьбу.

Адам. В переводе с древнееврейского означает «созданный из глины». Большинство неприятностей Адама связано с женщинами. Взаимоотношения с прекрасным полом такой мужчина часто ставит на первое место своего существования, придает им огромное значение. Любую свою пассию Адам воспринимает как «единственную настоящую любовь в своей жизни» и категорически настроен на взаимность. Анатолий. Это имя имеет греческое происхождение и переводится как «восточный» или «восходящий». Такие мужчины старательные, усидчивые и трудолюбивые, но в то же время закрытые и непредсказуемые в своих желаниях. Они трудолюбивы, усидчивы, способны добиваться успеха своим упорным трудом, но при этом они скрытны, неуравновешенны и непредсказуемы в поступках. Самой опасной и судьбоносной для представителей этого имени может оказаться слабость к алкогольным напиткам. Борис. Это имя переводится как «борец». Именно поэтому эти мужчины постоянно находятся в постоянном конфликте с окружающими людьми и с самим собой. Постоянные схватки и борьба могут привести упрямца к несчастливой или даже трагичной судьбе. Склонностью к постоянному внутреннему конфликту обладают и представители имени Вадим. Имя имеет древнерусское происхождение и означает «спорить», «обвинять». Вадимы с детства попадают в различные сомнительные ситуации и конфликты. Герман. Имя переводится как «близкий» или «родной». Мужчина с этим именем негативно относится к критике, эгоистичен, обычно не имеет много друзей. Чаще всего у него не складывается личная жизнь, поэтому он становится одиноким и замкнутым в себе человеком. Роман (с лат. «римлянин»). Представитель имени постоянно находится в поиске – новых проектов, работы, второй половинки. Именно непостоянство создаёт для него неприятности, отталкивает от него людей. Савелий (с лат. «неприхотливый). Главная проблема Савелия – отношения с прекрасным полом. Скованный и неуверенный в себе мужчина не умеет заинтересовать даму и произвести на неё приятное впечатление, из-за чего сильно переживает. Сложности в карьере и общении с девушками нередко вызывают у такого мужчины депрессию. В худшем случае он может превратиться в обиженного и неудовлетворённого собой отшельника. Имя Тарас означает «беспокойный». В детстве он упрям, агрессивен и всё делает исключительно из бунтарских идей. Взрослые мужчины с этим именем часто талантливые и одарённые, но им не хватает усердия и упорства для развития своего таланта. Также негативно может сказаться на их судьбе самовлюблённость. Тарасу необходима «муза», спутница жизни, которая будет его поддерживать и подталкивать к решительным поступкам.

Конечно, в жизни бывает так, что люди с одинаковыми именами имеют совершенно непохожие судьбы.