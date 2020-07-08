8 признаков дешёвой женщины

Очень часто в сети или по телевизору можно увидеть дешёвых женщин, которые совсем не имеют вкус стиля или мало что знают о красивой подаче себя. Эти девушки могут иметь состоятельную сумму денег, делать себе пластические операции и косметические процедуры, но при этом выглядеть несуразно и смешно.

Дешёвая девушка будет постоянно искать себе богатого мужчину, чтобы он оплачивал все её прихоти. Ясное дело, что серьёзный и молодой парень с целью создать семью не обратит внимание на дешёвую женщину, а вот пожилой бизнесмен с удовольствием заведёт отношения с таким типом женщин, чтобы найти себе развлечение или ради хайпа. Дешёвые девушки будут искать своего мужчину ради его богатства, а не из-за духовных качеств и схожих жизненных увлечений. Дешёвая девушка помешана на популярных и дорогих брендах. Чаще всего это и является причиной того, что в образах такой женщины нет вкуса и сочетания. Если продолжать говорить про образ таких дам, то обычно они любят надевать яркие и несуразные вещи леопардовых и тигровых принтов, много бижутерии и очень яркий макияж. Такая девушка может надеть короткое красное платье, колготки в сеточку, обувь на больших каблуках, и, ярко накрасившись, отправиться на светскую вечеринку на поиски богатого мужа. Дешёвые женщины любят длинные яркие ногти, броского цвета волосы, длинные ресницы и т.д. Такой тип представительниц женского пола всегда пытается выделиться из толпы, одеваясь броско и вызывающе. У дешёвых девушек нет гармоничного сочетания в одежде, нежного нюдового макияжа… Они всегда стремятся «нацепить на себя все бриллианты». Дешёвые девушки будут тратить на дорогие брендовые одежды очень много денег, тем самым живя в кредит (если она ещё не нашла себе того, кто будет её обеспечивать). Дешёвая женщина всегда подчёркивает то, что она живёт в столице, так как пренебрежительно относится к провинциальным городам, даже если сама оттуда родом. Дешёвая женщина чаще всего неуважительно относится к обслуживающему персоналу, считая себя главнее. Это говорит о чрезмерной гордости и отсутствия обычных правил морали в её отношении к другим. В гардеробе у дешёвой женщины очень много вещей, которые она надевала всего лишь раз, выходя в свет. Дешёвая девушка слишком горда и знает себе цену. Она считает, что заслуживает богатого мужчину, поэтому она всегда будет смотреть на доход и никогда не выберет свидание в обычном кафе.