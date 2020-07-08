8 признаков неухоженной женщины, которые бросаются в глаза

Особенности внешнего вида порой говорят о нас четче, чем имеющиеся навыки и способности. Впрочем, в нынешнюю культуру прочно вошли убеждения о важности ухоженной внешности. Это и регулярные процедуры у косметологов, и тренировки в спортивных залах, и комплексный домашний уход. Однако, существует ряд важнейших вещей, которые могут создавать образ неухоженной женщины в глазах окружающих.

Беспорядок в уходе за волосами. Речь идет о бесконечном количестве различных средств для укладки волос, которые в больших объемах создают ощущение их липкости и ломкости. Более того, не следует забывать об отросших корнях. Даже если кажется, что они отросли незначительно, спросите у близких как выглядят волосы: возможно вы недооцениваете плачевность их состояния. Посеченные кончики волос. Пожалуй, еще один пункт, о котором вспоминаешь лишь когда решился прийти к парикмахеру. Регулярно осматриваете волосы на наличие посеченных концов, потому как их присутствие кардинально дешевит любой продуманный образ. Облезший лак. Когда женщина загружена рабочими обязанностями и домашними хлопотами, кажется, будто никому нет дела до состояния ее ногтевых пластинок. Однако, эта деталь так же бросается в глаза, как и мало обдуманный макияж или мятая рубашка. Неухоженные кутикулы. Как ни странно, внешний вид кутикул обыкновенно волнует меньше, чем покрытие ногтей. Тем не менее, хороший маникюр никогда не будет считаться таковым, если женщина не следит за кожей вокруг ногтевых пластинок. Неухоженные зубы. Разумеется, поход к стоматологу в большинстве случаев требует весомых финансовых вложений. В частности, процедура отбеливания. Впрочем, ежедневный элементарный уход за ротовой полостью не требует много времени или сил. Достаточно, уменьшить значение кофе, чая и сигарет в вашей жизни, также не забывать чистить зубы два раза в день и пользоваться ополаскивателем. Безвкусное нанесение косметики. Сложилось предубеждение, что для ухоженной кожи лица достаточно приобрести дорогую косметику и наносить ее на кожу. Качественные косметические средства, разумеется, важны для вашего здоровья, но еще требуется умение их наносить. Толстый слой тонального крема, четко очерченные брови и полное несоответствие по цветам теней, румян и помады не могут сделать внешний вид женщины ухоженным. Использование дешевой декоративной и уходовой косметики. Пользование подобными средствами и несоблюдение гигиены способствует образованию прыщиков и черных точек. Не забывайте о правильном подборе средств ухода относительно типа и состояния кожи. Если сомневаетесь – обратитесь к косметологу! Наличие крайней сухости на коже. Сухость – причина появления преждевременных морщин, избежать образования которых помогут масла, увлажняющие гели и крема.