Что лучше всего подойдёт для подводки глаз

Абсолютно каждая женщина имеет своего фаворита в средствах для подводки глаз. Кто-то требует простое нанесение и удобство, а кому-то лишь бы по ярче. Поэтому лучше всего разобрать каждый продукт отдельно, найти плюсы и минусы каждого.

Сейчас большой популярностью у женщин пользуется подводка. Ею можно нарисовать очень яркие и чёткие стрелки, легко регулируя их длину и толщину. Подводки могут быть как с тонкой, широкой, длинной, толстой, короткой или же скошенной кисточкой, так и с толстым стержнем (подводка-фломастер, которая обеспечит удобство в нанесении стрелок и хорошую стойкость).

Можно попробовать подвести глаза гелевой подводкой (сама она находится в баночке, а кисточка либо продаётся вместе с подводкой, либо её нужно приобрести отдельно). Но минус жидкой подводки состоит в том, что она быстро засыхает и становится гуще, а также к ней очень сложно приспособиться.

А вот если подмечать средство, лёгкое в использовании, которое подойдёт неопытным в плане макияжа девушкам, то это карандаш. Но покупка такого средства может быть невыгодной, так как карандаш приходится постоянно затачивать (если не говорить про механический, стержень которого нужно самостоятельно выкручивать), тем самым он быстро расходуется. Ещё он может постоянно крошиться и размазываться, но зато его линии очень легко подкорректировать (только вот тонкие стрелки очень не просто будет нарисовать).

Подводки и карандаши можно приобрести в магазинах с косметикой или же в интернет-магазинах, например, «Алиэкспресс». Нужно зайти в раздел «Красота и здоровье», где будет предоставлен большой выбор подводок и карандашей с большой палитрой цветов, различными консистенциями и видами, даже можно будет приобрести косметическое средство с блёстками и спонжами-растушёвками. В интернет-магазине выбора будет намного больше, чем в любом магазине города, к тому же можно найти косметический продукт по доступной цене и хорошего качества. Самые популярные подводки в «Алиэкспресс»: MENOW, TWO.O, HangFang, Meiking, Music Flower.

Некоторые представительницы прекрасного пола советуют подводку Artdeco, потому что она очень стойкая и легко ложится на кожу, а некоторые предпочитают только карандаш, которым можно сделать вечерний смоки с помощью растушёвки или же лёгкий дневной макияж.

Нужно повториться, что подбирается средство для подводки глаз индивидуально каждой девушкой.