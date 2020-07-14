Что может рассказать о девушке её маникюр

При выборе формы ногтей, их цвета и дизайна девушки основываются на своем вкусе и характере. А это значит, что по маникюру можно много узнать о его обладательнице. Это очень удобно, потому что позволяет создать первое впечатление о девушке.

Частота смены маникюра

Если изменения формы ногтей и их дизайна можно не заметить, то частоту смены маникюра уловить достаточно просто. Если женщина часто посещает мастера по маникюру, это говорит о её желании нравиться другим людям. Она очень зависима от мнения окружающих и хочет привлечь к себе внимание.

Если девушка не делает маникюр и в принципе не ухаживает за собой, значит она не уверена в себе. Такие женщины очень часто боятся быть привлекательными, потому что думают, что у них ничего не выйдет.

Когда женщина следит за собой, но маникюр все равно отсутствует, это говорит о том, что она любит себя, а на ногти просто нет времени.

Форма ногтей

По форме ногтей можно узнать о характере и привычках девушки.

Квадрат. Девушки с такой формой ногтей очень умны и уверены в себе. Любые новые знания даются им достаточно легко. Они хорошие друзья и советчики. В сложных выборах девушки с квадратной формой ногтей чаще полагаются на логику, чем на чувства.

Мягкий квадрат. Если девушка носит такую форму ногтей, значит ей больше важна практичность, а не красота. Такие девушки много работают и любят находить новые увлечения.

Овальная форма. Девушки с овальной формой ногтей предпочитают придерживаться классики. По натуре они очень милы и женственны. А поссориться с ними будет очень сложно

Миндаль. Эту форму носят модницы. Они любят ухаживать за своей внешностью и уделяют много внимания ногтям. По характеру они обидчивы и инфантильны.

Короткие. Ногти такой длины предпочитают девушки, чья жизнь очень активна. При этом они успевают все. А их независимо и уверенности в себе можно только позавидовать.

Цвет ногтей

О характере девушки говорит не только форма ногтей, но и их цвет.

Красный цвет. Его выбирают девушки, которые не боятся внимания окружающих. В любом деле они очень требовательны и дотошны. Любят критиковать, но в свою сторону критики не выносят.

Тёмные цвета. Их любят девушки – загадки. Они обращают на себя внимание и остаются незаметными одновременно.

Пастельные оттенки. Такие цвета выбирают девушки, которым нечего скрывать. Они всегда боятся за правду и справедливость. А по натуре очень милые и нежные.

Разноцветный маникюр. Его обычно делают девушки, которые не умеют делать выбор. Они отличаются непостоянством и безответственностью.