Что нельзя носить летом в городе: ошибки при выборе гардероба

Летом каждая девушка мечтает блистать своими образами и быть в центре внимания. Но не каждая может правильно сочетать вещи на себе, поэтому иногда внешний вид представительниц слабого пола выглядит несуразным. Тело каждой женщины индивидуально и по-своему красиво, и чтобы подчеркнуть эту красоту и скрыть недостатки нужно следовать нескольким пунктам, которые помогут избежать нелепые и грубые ошибки в летних образах.

Какие же ошибки нельзя допускать при составлении своего лука?

Мини-юбки в сочетании с глубоким декольте (один из самых неудачных сочетаний в одежде).

Девушки, пытающиеся приоткрыть и показать сразу все свои прелести, выглядят непривлекательно и дёшево. Если хочется сделать акцент на открытую спину или декольте, то в этом случае вместо короткой юбки нужно одеть что-нибудь подлиннее, например, юбку до колен.

Обтягивающие майки и футболки.

Слишком облегающий верх не будет красиво смотреться даже на девушках с тонкой талией и плоским животиком. А если дама имеет проблемы с лишним весом, то такая одежда ещё и выделит то, что хотелось бы скрыть.

Топы.

В таких коротких блузах нет ничего плохого, и их вполне можно надевать в курортные места, но никак не в городе! Оголённый живот только лишь сделает образ грубым и непристойным.

Обтягивающие брюки и спортивные лосины.

Одежда из тонкой и эластичной ткани только подчеркнёт недостатки фигуры и кривые ноги, поэтому лучше всего свой выбор останавливать на брюках из плотной ткани или джинсах.

Короткие юбочки.

Мини-юбки можно надевать на дискотеку или вечернюю прогулку по морскому побережью, чтобы похвастаться своими прекрасными ножками, но никак не на прогулку по городу.

Платья и юбки в пол.

Мода на такую длину уже прошла, и для выхода в город эта одежда не подходит, но на пляже длинные развивающиеся юбки и платья будут в самый раз.

Короткие шорты из джинсовой ткани.

Такой элемент одежды смотрится некрасиво и старомодно, а вот хлопчатобумажные шортики, к тому же не слишком короткие (можно с завышенный талией), подойдут для образа в городе.

Нижнее бельё под одежду.

Иногда случается такое, что сквозь прозрачные блузки или лёгкие платья видно нижнее бельё. В это случае бельё под летнюю одежду нужно надевать телесного цвета или под цвет одежды, а если хочется открыть плечи, то нужно выбирать бюстгальтер без бретелей.

Колготки.

Не нужно надевать колготки летом, дабы скрыть какие-либо дефекты. Вместо этого просто нужно подобрать одежду подлиннее.

Пляжные шлёпанцы.

Такой вид обуви, ясное дело, можно носить только на пляже, а не в городе.

Чёрная обувь.

Лето – это пора ярких цветов и оттенков, поэтому туфли чёрного цвета будут неуместны в сочетании с летней одеждой.

Солнцезащитные очки чёрного цвета.

Летом солнцезащитные очки просто необходимы, и многие выбирают их только в чёрном универсальном цвете. Но нужно добавлять яркости в свой образ, экспериментировать, к тому же большое разнообразие цветов таких очков в магазинах предостаточно.