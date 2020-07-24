Что означает синий цвет в жизни каждой женщины

Люди древности считали синий цвет чем-то роскошным и богатым, ведь в те времена все дорогие изделия изготавливали из лазурного камня, который был довольно редким. Позволить себе такие вещи могли далеко не все, поэтому считалось, что синий цвет – это признак богатства.

Значение

Этот холодный и красивый цвет считают признаком мудрости, высокого знания, спокойствия и веры. Некоторые характеризуют его с доброжелательностью и умением прощать.

Интересно, что в синем очень много оттенков. Их количество составляет примерно 175.

Основные оттенки

Для того чтобы разобрать каждый, не хватит слов, поэтому психологи выделяют 3 главных оттенка:

Голубой. Символизирует цвет неба, а потому является успокаивающим. Говорит о беспечности и невнимательности человека. Тем не менее, считается, что это признак надежности, указывающий на счастливое будущее. Индиго. Похож на сам космос. Рассказывает о загадочности и глубокой вдумчивости, однако, символизирует ментальное беспокойство. Люди, которым нравится этот цвет, сильно нервничают. Их может унести неожиданный всплеск эмоций. Некоторые считают его верным признаком депрессии. Бирюзовый. Это мягкий и светлый оттенок, который сильно влияет на состояние человека. Он может вселить уверенность и радость, придать много сил и помочь в новых начинаниях. Считается, что бирюзовый оттенок способен оказать поддержку при тяжелых разлуках.

Научное мнение

Психология приписывает синему цвету несколько значений:

Ответственность, но в то же время некоторую беспечность.

Жизнелюбие и уверенность в любовных отношениях.

Непреклонность, желание отстаивать свои права.

Склонность к идеализации всех окружающих.

Любовь к старому и неприязнь нового.

Ум всегда превыше эмоций.

Почему человека так и манит к синему

Психологи считают, что у некоторых людей повышенная чувствительность к этому цвету. Так, одних он сильно привлекает, а другим – абсолютно безразличен.

Ученые провели несколько экспериментов и выяснили, что этот цвет склоняет к себе людей, которые:

Очень эмоциональны. Цепляясь к синему, мозг просит дать ему отдохнуть.

Испытывают неуверенность. Этот цвет может придать новых сил.

Жаждут стабильности. Иногда могут произойти такие проблемы, что сломят даже самого крепкого человека.

Что рассказывает синий цвет о характере человека

Те люди, что предпочитают синий любым другим цветам, имеют сильный характер. Им свойственна своенравность, твердость и некоторое безразличие к другим людям.

Несмотря на последнее, они справедливы и суровы, объективно относятся к чужому мнению, и, если оно совпадает с их взглядами, соглашаются с ним.

Это люди с дипломатическим уклоном, которые во всем стараются достичь мира и спокойствия. Предпочитают общение драке и тихое выяснение разногласий. Считают, что из любой ситуации можно найти выход.

Имеют хорошую интуицию и усиленное чувственное восприятие, что сказывается на них не лучшим образом – они очень ранимы.

Стремятся сделать какое-то дело лучше остальных и прийти первым к финишу.

Верны своим супругам и друзьям. Их надежность охватывает все сферы жизни – работу, досуг и пр.

Что касается плохих качеств, то им свойственна эмоциональная неустойчивость, некоторый эгоизм и злопамятство.

Воздействие на здоровье

Долгий контакт с синим цветом может привести к улучшению памяти, реакции, станет проще концентрироваться на чем-то конкретном, уйдут проблемы с бессонницей, нормализуется артериальное давление и понизится уровень депрессии.

Но все нужно делать в меру, постоянное воздействие синего цвета может плохо сказаться на организме – снизится настроение и произойдет упадок сил.