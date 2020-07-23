Что значит одеваться в стиле нормкор

Подбирая образ, все привыкли, что отдельные детали гардероба должны подходить и дополнять друг друга. Отдельные аксессуары могут подчеркивать внешний вид деталей образа. Но есть стиль, где подбирать одежду не нужно, этот стиль называется нормкор.

Появление стиля нормкор отмечено еще в 90-х годах в Америке. На то время он представлял собой что-то среднее между стилями панк и гранж. Это было противостоянием тенденциям моды того времени. Учитывая насыщенность рынка вещами китайского производства, выбрать одежду для лука не составляло труда.

Мужчины, в основном, одевались в удобные футболки свободного кроя, джинсы и кроссовки.

Изначально стиль нормкор был замечен у представителей мужского пола. Основной проблемой являлось найти нужный размер одежды, ведь китайские представители изначально поставляли вещи небольших размеров, ориентируясь на жителей своей страны. Сейчас такой проблемы уже нет.

Те, кто одевается в стиль нормкор, не имеют необходимости следить за последними веяниями моды. Такие люди отдают предпочтение вещам в стиле классики или кэжуал, которые всегда находятся в тренде. Одеваться в стиле нормкор – значит носить удобные, простые вещи. Лук будет предельно прост, состоять из нескольких элементов, например, джинсы, рубашка в клетку и удобные туфли.

Основной девиз стиля нормкор – не гнаться за новыми тенденциями в моде, одеваться максимально удобно и просто.

Одежда для нормкор берется из стилей разного направления. Сюда могут относиться свитшоты, спортивные брюки и футболки, джинсы, свободные куртки, классические рубашки, удобная обувь. Стиль нормкор характеризуется сдержанными расцветками в одежде.

Вот несколько принципов, по которым можно определить стиль нормкор:

вещи должны быть удобными и комфортными в носке, исключаются любые узкие или неудобные элементы гардероба;

расцветка одежды должна быть сдержанной, яркие кричащие цвета исключены;

стиль нормкор является стилем унисекс, который подходит как для девушек, так и для мужчин. С помощью такой одежды не получится подчеркнуть прелести фигуры, основная идея стиля – удобство и комфорт;

любые аксессуары присутствуют с целью необходимости, а не украшения образа.

Учитывая, что стиль нормкор – это удобство и комфорт, то он исключает любые украшения или принты.