Действительно ли длинные волосы молодят: советы стилистов для дам 50+

Универсальной прически, которая может визуально омолодить даму после 50, не существует. Такого мнения придерживаются все стилисты. В первую очередь женщине будет к лицу та длина и цвет волос, с которыми она будет чувствовать себя шикарной леди. По-настоящему красивая женщина — та, коротая уверена в своей красоте.

Густую и роскошную шевелюру от рождения дано иметь, увы, далеко не всем. У дам в возрасте волосы седеют и редеют. Модной хочется быть и после 50 лет — однако такие изменения в стиле, как начес и окрашивание в яркие цвета возраста только прибавляют.

Длинные и ухоженные густые волосы всегда привлекают восхищенные взгляды, потому от них исходит энергия здорового организма, полного жизненных сил. Про женщину с длинной шевелюрой никогда не скажут, что она старая.

Так молодят или старят волосы ниже плеч дам старше 50 лет? Стилисты единодушны во мнении, что молодят.

Советы стилистов — профессионалов своего нелегкого дела

Если волосы здоровы, то смело можно остановить свой выбор на длинной прическе, которую нужно выбирать по типу лица, волос, собственной внешности и моментам, важным для самой женщины. Возраст и длина волос никак не связаны между собой. Очень короткие прически выделяют даже самые мелкие мимические морщины из-за того, что лицо и шея полностью открыты. Стоит выбрать новый образ, опираясь на свои предпочтения. Обладательницы тонких волос признаются, что не носят длинные волосы только потому, что за ними сложно постоянно ухаживать, да и денег это стоит немало. Однако безумное количество разных процедур излишни — нужен лишь правильно подобранный шампунь и кондиционер для волос. Если волосы отличаются тонкостью и ломкостью, а роскошную шевелюру хочется иметь, то для здоровья волос женщинам 50+ стоит пересмотреть свой рацион питания, в котором обязательно должны быть витамины. Ежемесячно для отращивания длинных здоровых волос нужно избавляться от посеченных концов с помощью горячих ножниц. Они запаивают концы, не разрушая структуру волоса. Об объеме забывать не следует. На помощь придет бальзам-кондиционер. Однако каждый день волосы мыть не стоит, это вредит их здоровью. Использование фена также нужно свести к минимуму и пользоваться им только по мере острой необходимости. Желательно уделить время посещению салона. Именно специализированного места, а не допотопных парикмахерских. Стилист, опираясь на предпочтения клиентки салона, а также на собственный опыт, сможет подобрать ту прическу, которая будет женщине к лицу. Особое внимание следует уделить выбору цвета волос. Чтобы даже самые мелкие морщины не стали акцентировать взгляд окружающих, стоит выбрать оттенок ближе к собственному натуральному цвету.