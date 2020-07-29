Как быстро снять водостойкий макияж

Декоративная косметика является лучшим способом преображения женской внешности. Чтобы оставаться красивыми на весь день, большинство женщин предпочитает наносить водостойкий макияж. Такой макияж особенно актуален во время отдыха на море или в аквапарке.

Как видно из названия, такой мэйкап будет трудно смыть. При смывании водой и мылом женщины натирают кожу, тем самым повреждают ее. Во избежание проблем, нужно правильно подобрать средство для снятия макияжа.

Эффективные методы удаления макияжа

Сейчас существует множество известных способов удаления косметики. К примеру:

Косметическое масло. Мицеллярная вода. Косметическое молочко. Гель для умывания. Косметические салфетки.

Особенности использования мицеллярной воды

Мицеллярная вода – это прозрачная жидкость, схожая с очищающим тоником. Только главным компонентом воды считаются мицеллы. При нанесении мицелла поглощает воду и жиры. Вместе с водой она вытягивает из поверхности кожи все загрязнения. В составе косметической жидкости нет мыла, силиконов и парабенов. В их составе присутствуют масла и витамины. Чтобы удалить водостойкий макияж, стоит выбрать средство, в которое добавлено масло. При применении мицеллярной воды стоит соблюдать несколько правил:

В первую очередь нужно протереть глаза, чтобы косметика не размазалась по всему лицу. Для снятия туши нужно приложить ватный диск к глазам и подержать 20 секунд. Не стоит тереть или массировать глаза. Отдельно необходимо смочить диск, и протереть лицо. Особенно тщательно стоит протирать зоны с повышенным выделением сальных желез. После нужно умыться косметической пенкой.

Лучшие салфетки для снятия макияжа

Специальные салфетки имеют в составе мицеллярную воду. Сейчас к лучшим маркам относят:

Estee Lauder имеет отличное качество и компактную упаковку. Салфетки имеют легкую и нежную пропитку. Demi-Wipes от Мак может удалить даже профессиональный макияж. В составе салфеток присутствует витамин Е. Charcoal Exfoliating имеет в составе активированный уголь. Благодаря этому салфетки можно использовать в качестве пилинга. Skin Expert удаляет косметику и оказывает дополнительный уход. При частом использовании пропадает воспаление и шелушение. Be Gone Makeup оказывает дополнительный уход и подходит для любого типа кожи.

Другие средства для удаления макияжа

Средство Clinique: особенности применения

Средство для удаления от именитого бренда удаляет косметику с глаз, лица и даже следы от помады. Отлично убирает водостойкую косметику без особого трения. Кроме удаления обеспечивает дополнительным уходом.

Лореаль для удаления мэйкапа

Средство удаляет косметику с губ и глаз. Масло в составе средства убирает макияж, а лосьон ухаживает за кожей. Средство подходит для чувствительной кожи.

Особенности снятия водостойкой косметики при помощи народных рецептов

Если дома нет специальных косметических средств, можно использовать народные. Водостойкую тушь сможет удалить оливковое или подсолнечное масло. Средство не стоит использовать каждый день. Народные средства также подходят тем, у кого есть аллергия на профессиональную косметику.