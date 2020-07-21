Как даме после 50 лет справиться с одиночеством: рекомендации специалистов

Большинство современных людей не желают и не умеют жить в одиночестве. Но случается всякое. Кого-то разлучает смерть. А кто-то просто расстается со второй половинкой. Дамам, перешагнувшим 50-летний рубеж, особенно тяжело переживать одиночество. Им стоит прислушаться к рекомендациям специалистов в области психологии.

Как пережить одиночество

Первое, что нужно сделать дамам от 50 лет и старше, – перестать себя жалеть. Возможно, у кого-то из подруг, родственниц, коллег по работе жизнь сложилась лучше. Но человеку все же надо уметь благодарить Бога за то, что есть у него. А жалость является одним из самых пагубных чувств и по отношению к собственной персоне, и по отношению к другим людям.

Не стоит заниматься самокопанием и поиском изъянов в себе. Обычно это наблюдается у женщин, столкнувшихся с изменой или болезненным разводом. Конечно, здесь должна быть адекватная оценка ситуации в целом, а также своего поведения, поступков.

Обязательно надо делать выводы, причем объективные. И при необходимости проводить работу над собой. Только самобичевание тут неуместно. Обычно мужчина ходит «налево», принимает решение развестись потому, что так ему хочется, потому что не испытывает прежних чувств к жене, а не из-за того, что супруга глупая или не следит за своей внешностью.

Не нужно искать себе оправданий. Каждая представительница прекрасного пола сама решает, как будет складываться ее жизнь. И порой бывает нелегко. Если дама стала одинокой после ухода избранника в мир иной, то она должна взять себя в руки, понять, что жизнь все равно продолжается.

Закрываться в себе и целыми днями сидеть дома не надо. Хотя многие женщины считают, что смогут справиться с переживаниями, спрятавшись от всего мира. Психологи же советуют поступать по-другому. Лучше выходить на прогулки, общаться с другими людьми. Тем, кому реальное общение дается сложно, можно начать с переписки в интернете.

Рекомендуется не сидеть без дела. Лучше заняться полезным хобби или любимой работой. Утверждения о том, что дамам после 50 лет поздно учиться в вузе, осваивать танцы или посещать спортзал, являются всего лишь навязанными стереотипами. Поэтому можно смело приступать к осуществлению давней мечты.

Не надо зацикливаться на поиске нового избранника. Просто посвящайте время себе, а вторая половинка непременно появится на горизонте.

Женщины, представляющие категорию 50+, должны уважать себя, верить в лучшее и не заниматься поиском недостатков в собственной персоне. Как только они полюбят себя, их полюбит кто-то еще.

Бывает так, что даме сложно в одиночку справиться с навалившимися проблемами и мыслями. И тогда имеет смысл записаться на консультацию к психологу. Опытный специалист обязательно поможет клиентке настроиться на позитивную волну и обрести гармонию с собой.