Как не «завалить» второй брак после неудачи в первом

В обществе распространен стереотип о том, что первое замужество должно стать единственным, и нужно любой ценой добиваться гармония и счастья. Но на деле такие случаи редки, потому что супруги всё чаще приходят к выводу, что не стоит жертвовать своей жизнью ради устоявшихся традиций, а вместо этого перестать терзать себя и неподходящего партнера.

Но прежде, чем переходить в новый брак, нужно провести работу над ошибками, допущенными в первом. Самое главное – это, конечно, осознать, что фиаско первого супружества было спровоцировано обоими супругами, а не одним «козлом отпущения». Конечно, все люди разные, но чаще всего люди допускают распространенные ошибки, которые мешают обрести счастье во втором браке.

Один и тот же типаж

Выбирать нового партнера, похожего на предыдущего, особенно свойственно женщинам. Из-за распространенных стереотипов они считают первого мужа образцом и поэтому часто влюбляются в похожих мужчин, что приводит в итоге к одним и тем же проблемам, которые вызвали разрыв прежнего брака.

«Нет» сравнениям

Анализируя свои ошибки в прошлых отношениях, нужно закономерно сделать вывод, что все люди абсолютно разные, и сравнивать одного с другим – дело неблагодарное. К тому же, если речь идёт о различных бытовых ситуациях, склонность к подобным сравнениям говорит они готовности вступить в серьёзные отношения снова.

Интимные привычки

Длительные отношения в первом уроке накладывают отпечаток на интимные привычки супругов. Поэтому очень часто неосознанно многие сравнивают впечатления от интимной близости с новым партнером с прежним опытом. Если подобные ощущения возникают, нужно постараться как бы «обнулить» память и воспринять заново ощущения, не сопоставляя «раньше» и «теперь».

Стремительность ни к чему

Поспешный второй брак очень часто оказывается еще более провальным, чем первый. Не нужно бояться остаться одиноким на всю жизнь в страхе не найти своего партнера, учитывая сколько людей проживает, если не на планете, то в конкретной стране хотя бы.

При возникновении малейшей неуверенности вступать в новый брак, лучше приостановиться, ещё раз всё обдумать, прислушиваться к собственным чувствам. Не каждые отношения взрослого человека должны заканчиваться браком. Возможно, это увлечение или влюбленность, которая скоро пройдёт, оставив приятные воспоминания. Это в любом случае лучше, чем ещё один загубленный брак, бремя раздела имущества, совместных детей и тому подобного.

Дружба с бывшими

Дружеские отношения с бывшими супругами способны стать препятствием к зарождению нормальных отношений с новым супругом. В этой ситуации может возникнуть как необоснованная ревность, так и напрасные надежды у бывшего партнера.

По статистике второй брак бывает счастливее первого из-за того, что люди более трезво оценивают собственные возможности и готовы посмотреть в глаза своим преимуществам и недостаткам. К тому же они имеют опыт совместной жизни, что позволяет легче наладить быт в новых отношениях. Кроме того, в более зрелом возрасте люди склонны строить долговременные планы и работать над их воплощением, нежели наслаждаться одним лишь настоящим.