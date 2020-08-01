Как отправить ребенка в зарубежный лагерь: выбор лагеря и оформление документов

С каждым годом все больше родителей, желающих, чтобы их дети добились больших успехов в изучении иностранного языка, обращают внимание на языковые лагеря за границей. Ведь они позволяют совместить такие противоположные вещи, как дисциплину и самостоятельность, отдых и учебу.

Как надо выбирать лагерь

Предусмотрено несколько вариантов зачисления ребят на языковые программы:

Самостоятельно. Надо выбрать подходящий лагерь через Интернет, подать электронную заявку, заключить договор, внести аванс, собрать необходимые бумаги, сделать визу и приобрести билет на самолет.

Забронировать через отечественную компанию. На территории РФ действует множество фирм, предлагающих языковые программы в разных государствах. Они выступают в качестве посредников, занимаются реализацией путевок в зарубежные лагеря.

Приобрести программу в одной из сетевых школ. Во многих крупных городах есть сетевые компании, имеющие филиалы по всему миру. Они занимаются организацией детских программ.

Оформление документов

Сбор необходимых бумаг – процесс несложный. Но он требует ответственного подхода, чтобы за границей не возникло неприятностей. Что же понадобится ребенку, отправляющему в зарубежный лагерь?

Загранпаспорт. С недавних пор его можно сделать практически с рождения. Оформить загранпаспорт для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста, могут родители. Его личного присутствия не требуется. А вот ребята, которым от 14 до 18 лет, должны сами получить «загранник», предъявив российский паспорт.

Медицинский полис. В зарубежных лагерях не требуют предоставления медсправок. Однако у ребенка, выезжающего за границу, должна быть медицинская страховка. И речь идет не об обычном полисе, а о расширенном варианте.

Разрешение-доверенность на выезд чада за рубеж. Эту бумагу надо заверить у нотариуса. В ней должны быть указаны сроки поездки, название страны, где будет находиться ребенок. Доверенность оформляется в 2 экземплярах: один предоставляется в консульство, а второй надо предъявить при въезде в другое государство.

Доверенность на сопровождение. В качестве доверенного лица, несущего ответственность за здоровье и жизнь ребят, может выступать представитель детского лагеря (к примеру, куратор группы или директор лагеря).

Заявление на перевозку. Оно необходимо в том случае, если путешественнику меньше 12 лет, и он летит на самолете без родителей.