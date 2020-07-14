Как понять, что скрывается за словами работодателей ‒ и вычислить мошенников

Как понять, что попал в финансовую пирамиду, почему нельзя отсылать скан паспорта и как правильно читать требования в вакансиях

Летом 2020 искать работу лучше всего ‒ осенью у тебя появится больше конкурентов. Да и зарплаты снизят.

А пока средняя зарплата в Брянске в июле 2020 года ‒ 41 000 рублей.

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Каждая вакансия, выставляемая на ГородРабот.ру, проходит строгий отбор ‒ мошенников у нас нет.

Делимся богатым опытом ‒ как определить, что объявление дали мошенники, и какие слова используют работодатели, чтобы скрыть правду.

Как понять, что вакансия от мошенника

Мы собрали три очевидных признака, что вакансия ‒ развод. Рассказываем по порядку.

Купить продукцию компании

Работодатель просит сделать первый взнос или выкупить продукцию ‒ чтобы продать её по высокой цене.

Скорее всего, ты попал в финансовую пирамиду. Мало кто зарабатывает в такой организации ‒ а вот денег теряют много.

Предоставить личные данные

Ни в коем случае не отсылай работодателю скан паспорта и данные банковской карты.

Личную информацию сообщают только на этапе трудоустройства ‒ когда тебя готовы оформить по трудовому договору.

Секретарь с зарплатой 100 долларов в час

Согласись ‒ звучит смешно. За кофе по утрам и ответы на звонки такие деньги не платят даже в Газпроме.

Страшно представить, какую работу предложат на самом деле. Особенно если в вакансии много внимания уделено внешним данным соискательницы.

Что скрывается за требованиями в вакансиях

Вспомнили о других случаях развода со стороны работодателей: работу получишь, но цену заплатишь высокую ‒ потратишь нервы.

Мягкие навыки

В вакансии большое внимание уделяют стрессоустойчивости кандидата. И просят быть готовым к переработкам.

Скорее всего, работа в компании превратится в настоящий ад ‒ с авралами и срочными задачами по выходным и праздникам.

Мало информации о работодателе

Представь: работаешь в сфере долгое время, но никогда не слышал фамилии человека, который значится руководителем.

А в вакансии между тем говорится о стабильно развивающейся или даже крупной компании. Это развод, вот увидишь ‒ в штате 2-3 человека.

Однако это не всегда так ‒ иногда корпорация просто не хочет афишировать поиски нового сотрудника.

И программист, и маркетолог

Если в вакансии слишком много требований, которые относятся к разным должностям ‒ руководитель хочет сэкономить на сотрудниках.

Не соглашайся выполнять принципиально разные задачи. Или проси платить двойной оклад.