Как понять, что скрывается за словами работодателей ‒ и вычислить мошенников

Как понять, что попал в финансовую пирамиду, почему нельзя отсылать скан паспорта и как правильно читать требования в вакансиях
Летом 2020 искать работу лучше всего ‒ осенью у тебя появится больше конкурентов. Да и зарплаты снизят.
А пока средняя зарплата в Брянске в июле 2020 года ‒ 41 000 рублей.
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Каждая вакансия, выставляемая на ГородРабот.ру, проходит строгий отбор ‒ мошенников у нас нет.
Делимся богатым опытом ‒ как определить, что объявление дали мошенники, и какие слова используют работодатели, чтобы скрыть правду.
Как понять, что вакансия от мошенника
Мы собрали три очевидных признака, что вакансия ‒ развод. Рассказываем по порядку.
Купить продукцию компании
Работодатель просит сделать первый взнос или выкупить продукцию ‒ чтобы продать её по высокой цене.
Скорее всего, ты попал в финансовую пирамиду. Мало кто зарабатывает в такой организации ‒ а вот денег теряют много.
Предоставить личные данные
Ни в коем случае не отсылай работодателю скан паспорта и данные банковской карты.
Личную информацию сообщают только на этапе трудоустройства ‒ когда тебя готовы оформить по трудовому договору.
Секретарь с зарплатой 100 долларов в час
Согласись ‒ звучит смешно. За кофе по утрам и ответы на звонки такие деньги не платят даже в Газпроме.
Страшно представить, какую работу предложат на самом деле. Особенно если в вакансии много внимания уделено внешним данным соискательницы.
Что скрывается за требованиями в вакансиях
Вспомнили о других случаях развода со стороны работодателей: работу получишь, но цену заплатишь высокую ‒ потратишь нервы.
Мягкие навыки
В вакансии большое внимание уделяют стрессоустойчивости кандидата. И просят быть готовым к переработкам.
Скорее всего, работа в компании превратится в настоящий ад ‒ с авралами и срочными задачами по выходным и праздникам.
Мало информации о работодателе
Представь: работаешь в сфере долгое время, но никогда не слышал фамилии человека, который значится руководителем.
А в вакансии между тем говорится о стабильно развивающейся или даже крупной компании. Это развод, вот увидишь ‒ в штате 2-3 человека.
Однако это не всегда так ‒ иногда корпорация просто не хочет афишировать поиски нового сотрудника.
И программист, и маркетолог
Если в вакансии слишком много требований, которые относятся к разным должностям ‒ руководитель хочет сэкономить на сотрудниках.
Не соглашайся выполнять принципиально разные задачи. Или проси платить двойной оклад.